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Лига наций
06 июня 2025, 02:07 | Обновлено 06 июня 2025, 02:18
207
0

Луис де ла ФУЭНТЕ: «Он заявил о себе и должен выиграть Золотой мяч»

Сборная Испании победила в полуфинальном матче Лиги наций французов в полуфинале Лиги наций

06 июня 2025, 02:07 | Обновлено 06 июня 2025, 02:18
207
0
Луис де ла ФУЭНТЕ: «Он заявил о себе и должен выиграть Золотой мяч»
uefa.com

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте прокомментировал победу в полуфинальном матче Лиги наций над сборной Франции.

«Я доволен. На поле играли две лучшие команды мира. Хорошо, что игра завершилась в нашу пользу. Забить пять мячей такому сопернику - непросто. Это говорит о высоком уровне наших игроков. Они заслужили на победу.

Конечно же, соперник не был согласен с развитием событий и показал класс, чтобы вернуться в игру. Очень трудно, когда ты играешь против такого мощного соперника. Но я бы хотел, чтобы все матчи завершались так, как этот.

Унаи Симон долгое время подвергался критике, но сегодня он провел хорошую игру. Ламин Ямаль уже заявил о себе и должен выиграть «Золотой мяч».

В финале будем играть против очень сильного соперника. Возможно, игра будет похожа на полуфинальную. Откровенно рад, что сыграем против Португалии, ведь обе команды демонстрируют хороший футбол».

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Луис де ла Фуэнте сборная Франции по футболу сборная Испании по футболу Лига наций Испания - Франция Ламин Ямаль пресс-конференция Золотой мяч
Александр Сильченко Источник: AS
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