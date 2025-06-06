Луис де ла ФУЭНТЕ: «Он заявил о себе и должен выиграть Золотой мяч»

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте прокомментировал победу в полуфинальном матче Лиги наций над сборной Франции.

«Я доволен. На поле играли две лучшие команды мира. Хорошо, что игра завершилась в нашу пользу. Забить пять мячей такому сопернику - непросто. Это говорит о высоком уровне наших игроков. Они заслужили на победу.

Конечно же, соперник не был согласен с развитием событий и показал класс, чтобы вернуться в игру. Очень трудно, когда ты играешь против такого мощного соперника. Но я бы хотел, чтобы все матчи завершались так, как этот.

Унаи Симон долгое время подвергался критике, но сегодня он провел хорошую игру. Ламин Ямаль уже заявил о себе и должен выиграть «Золотой мяч».

В финале будем играть против очень сильного соперника. Возможно, игра будет похожа на полуфинальную. Откровенно рад, что сыграем против Португалии, ведь обе команды демонстрируют хороший футбол».