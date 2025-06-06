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Канада
07.06.2025 22:30 - : -
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Товарищеские матчи
06 июня 2025, 00:09 | Обновлено 06 июня 2025, 00:10
312
0

Канада – Украина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Матч пройдет 7 июня и начнется в 22:00 по Киеву

06 июня 2025, 00:09 | Обновлено 06 июня 2025, 00:10
312
0
Канада – Украина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
УАФ

В субботу, 7 июня, состоится матч международного товарищеского турнира Canadian Shield 2025, в котором сборная Канады проведет матч против Украины.

Поединок состоится на стадионе «ВМО Филд», который находится в канадском Торонто.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Начало встречи запланировано на 22:30 по киевскому времени.

В турнире Canadian Shield 2025 также участвуют команда Новой Зеландии и сборная Кот-д'Ивуара. Украинцы сыграют против Новой Зеландии 11 июня.

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на платформе MEGOGO.

Канада – Украина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Канада – Украина
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Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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