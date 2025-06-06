Канада – Украина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Матч пройдет 7 июня и начнется в 22:00 по Киеву
В субботу, 7 июня, состоится матч международного товарищеского турнира Canadian Shield 2025, в котором сборная Канады проведет матч против Украины.
Поединок состоится на стадионе «ВМО Филд», который находится в канадском Торонто.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
Начало встречи запланировано на 22:30 по киевскому времени.
В турнире Canadian Shield 2025 также участвуют команда Новой Зеландии и сборная Кот-д'Ивуара. Украинцы сыграют против Новой Зеландии 11 июня.
Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на платформе MEGOGO.
Канада – Украина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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