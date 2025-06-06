БУАССОН: «Сегодня ее уровень был слишком высок для меня»

Французская теннисистка Лоис Буассон сразу после поражения в полуфинальном поединке Ролан Гаррос 2025 против второй ракетки мира Коко Гауфф дала пресс-конференцию и подвела итоги турнира.

«Быть в полуфинале – это здорово, но я немного разочарована сегодняшним результатом. Она сыграла очень, очень хорошо. Сегодня ее уровень был слишком высок для меня, и это все.

Сегодня мне казалось, что я бегаю по всему корту – это было очень тяжело. В начале матча чувствовала себя хорошо, но, конечно, сразу пришлось много бегать, и по ходу матча это сказывалось. Но каких-то конкретных физических проблем у меня сегодня не было.

Каждую неделю мы играем новые турниры, и может произойти что угодно. Поэтому с этой точки зрения нужно пытаться быть позитивной каждую неделю и верить в себя. Эта неделя была для меня очень позитивной – я не могу это отрицать. Сегодня я не смогла навязать свою игру, но за исключением сегодняшнего матча, который нельзя назвать удачным, весь турнир был положительным.

Даже сегодняшний день можно считать позитивным, хоть и с разочарованием – но матч был слишком тяжелым. Я никогда не переживала неделю с такой физической и эмоциональной нагрузкой. Думаю, сейчас очень важно дать себе время на восстановление.

Мой график изменится. Он уже не будет таким, каким был изначально запланирован, с учетом моего нового рейтинга. Но пока я не собираюсь вносить какие-то кардинальные изменения, потому что считаю, что если я здесь – значит, все работает как надо. И я не вижу причин что-либо резко менять».