5 июня прошел матч 1/2 финала Лиги наций 2024/25 между сборными Испании и Франции.

Коллективы сыграли на стадионе МХП-Арена в Штутгарте. Поединок завершился со счетом 5:4 в пользу испанцев.

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Испанцы до 79-й минуты побеждали 5:1, но благодаря забитому мячу Райану Шерки и автоголу Даниэля Вививана французы отыграли два гол – 5:3.

На 90+4-й Рандаль Коло Муани подарил надежду Франции – хавбек сделал счет 5:4. Но чуда не случилось.

ВИДЕО. Было близко: Коло Муани на 90+4-й подарил Франции пару минут надежды