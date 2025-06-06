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  4. ВИДЕО. Было близко: Коло Муани на 90+4-й подарил Франции пару минут надежды
Лига наций
06 июня 2025, 00:43 |
157
0

ВИДЕО. Было близко: Коло Муани на 90+4-й подарил Франции пару минут надежды

5 июня Испания переиграла французов 5:4 в полуфинале Лиги наций 2024/25

06 июня 2025, 00:43 |
157
0
ВИДЕО. Было близко: Коло Муани на 90+4-й подарил Франции пару минут надежды
Getty Images/Global Images Ukraine

5 июня прошел матч 1/2 финала Лиги наций 2024/25 между сборными Испании и Франции.

Коллективы сыграли на стадионе МХП-Арена в Штутгарте. Поединок завершился со счетом 5:4 в пользу испанцев.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Испанцы до 79-й минуты побеждали 5:1, но благодаря забитому мячу Райану Шерки и автоголу Даниэля Вививана французы отыграли два гол – 5:3.

На 90+4-й Рандаль Коло Муани подарил надежду Франции – хавбек сделал счет 5:4. Но чуда не случилось.

ВИДЕО. Было близко: Коло Муани на 90+4-й подарил Франции пару минут надежды

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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