Квалификация ЧМ-2026 в Азии. Южная Корея и Иордания вышли в финальный раунд

Вечером 5 июня состоялись матчи 9-го тура квалификации чемпионата мира 2026 в зоне Азии.

Сборная Иордании вышла в финальный этап, разгромив команду Омана (3:0).

Также решила главную задачу Южная Корея, которая нанесла поражение Ираку (2:0).

В финальный раунд ЧМ от Азии уже пробились: Иран, Узбекистан, Южная Корея, Иордания, Япония.

Обладатель еще одной прямой путевки на ЧМ от Азии будет определен в 10-м туре в матче Саудовская Аравия – Австралия (10 июня).

Команды, которые займут 3–4 места, выйдут в дополнительный плей-офф.

Уже известно 10 сборных – участников ЧМ-2026

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Квалификация ЧМ-2026 по футболу. Зона Азии

Результаты 9-го тура

05.06. 14:10 Австралия – Япония – 1:0

05.06. 16:45 Индонезия – Китай – 1:0

05.06. 19:00 Бахрейн – Саудовская Аравия – 0:2

05.06. 19:00 ОАЭ – Узбекистан – 0:0

05.06. 19:00 Оман – Иордания – 0:3

05.06. 21:15 Ирак – Южная Корея – 0:2

05.06. 21:15 Катар – Иран – 1:0

05.06. 21:15 Кувейт – Палестина – 0:2

05.06. 21:15 Северная Корея – Кыргызстан – 2:2

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