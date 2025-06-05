Стало известно, при каком условии Шищенко возглавит Буковину

Неудачная попытка перволиговой «Буковины» повыситься в классе не отразилась на амбициозных планах руководства черновицкого ФК. Только завоевание путевки в элитный дивизион переносится на новый сезон.

Для этого на вакантную должность главного тренера в Черновцах хотели бы пригласить Сергея Шищенко, который в свое время уже возглавлял «Буковину». Но, как стало известно Sport.ua, для этого должно быть выполнено главное условие, чтобы Сергей Шищенко без вмешательства со стороны черновицкого клуба расторг действующий контракт с «Оболонью». Если же коучу «пивоваров» это не удастся сделать, то обязанности главного тренера и в дальнейшем, скорее всего, будет выполнять спортивный директор черновицкого клуба Григорий Чурилов.

Между тем в Черновцах сосредоточились на усовершенствовании спортивной базы, которая бы соответствовала требованиям УПЛ. Вот почему, чтобы не оказаться в роли приемных на стадионе «Буковина», полным ходом идет ремонт подтрибунных помещений, замена проблемных секторов, благоустраивается прилегающая территория.

По имеющейся информации, на завершающем этапе находится изготовление документации по подогреву футбольного поля и искусственному освещению. Все работы ведутся за счет футбольного клуба.

Свою вторую клубную команду «Буковина» собирается заявить во Вторую лигу, чтобы резервисты обогатились опытом и уже в УПЛ продолжили прогрессировать в соревнованиях среди молодежных составов.

Ранее мы сообщали, что главный тренер киевской «Оболони» Сергей Шищенко может покинуть свой пост и перейти в другой клуб.