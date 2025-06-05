Клуб Украинской Премьер-лиги может остаться без главного тренера

Главный тренер киевской «Оболони» Сергей Шищенко может покинуть свою должность и перебраться в другой клуб. В услугах наставника заинтересована черновицкая «Буковина», которая выступает в Первой лиге.

По информации источника Sport Arena, руководство киевского коллектива не будет искать нового наставника в других клубах. «Оболонь» возглавит Александр Антоненко, который на данный момент работает ассистентом главного тренера.

46-летний специалист завершил профессиональную карьеру футболиста в 2011 году. Играл за многие украинские клубы, в том числе провел 66 матчей за «Оболонь». После того, как повесил бутсы на гвоздь, Антоненко остался в системе киевского клуба.

«Оболонь» сумела избежать вылета в Первую лигу по итогам сезона 2024/25. Подопечные Шищенко набрали 32 балла и разместились на 11-й позиции в турнирной таблице.