Экс-голкипер Динамо: «Интересно будет посмотреть на новичков сборной»

7 и 10 июня в канадском Торонто сборная Украины по футболу сыграет товарищеские матчи с канадцами и новозеландцами.

Бывший вратарь «Динамо» Владимир Цыткин, который затем тренировал сборные Украины разных возрастных групп, в беседе с корреспондентом Sport.ua рассказал, чего ожидает от соперничества в Торонто:

– Прежде всего, буду следить за Николаем Шапаренко, Иваном Калюжным, Евгением Чеберко, которых в свое время приходилось тренировать на юниорском уровне. Конечно, радует их прогресс. Жаль, что еще один мой бывший подопечный – Владислав Дубинчак в последний момент из-за травмы не смог полететь в Канаду.

– На ваш взгляд, учитывая различные обстоятельства, всех сильнейших футболистов вызвал главный тренер Сергей Ребров?

– На мой взгляд, состав практически оптимальный. Конечно, интересно будет посмотреть, чего стоят новички Николай Михайленко из «Динамо» и Александр Мартынюк из «Александрии».

Знаете, если бы была моя воля, то я бы еще вызвал Егора Твердохлеба из «Кривбасса», который может качественно сыграть как на острие атаки, так и на позиции «десятки». Но это был выбор Реброва, я же не в курсе, какие надежды он связывает с турниром в Торонто.

– По вашему мнению, результат будет на первом плане?

– Думаю, что нет, потому что это – селекционный сбор, не все ведущие игроки присутствуют, поэтому Ребров захочет увидеть в деле, прежде всего, дебютантов и тех исполнителей, у которых раньше не было достаточной игровой практики.

Важно иметь исчерпывающую информацию о каждом подопечном, знать, на кого можно рассчитывать в осеннем отборе на мировой чемпионат. Потому что тогда права на ошибку уже не будет.

Следует учесть, что канадцы и новозеландцы это не рядовые соперники, у них есть свой стиль. Игровая практика с такими визави очень ценна и обязательно пригодится.