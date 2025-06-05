Вирт рассказал, чем будет полезно для сборной Украины выступление в Канаде

Очередное «окно» в международном футбольном календаре сборная Украины заполнит участием в турнире в Канаде, где померится силами с хозяевами и новозеландцами, соответственно, 7 и 10 июня.

Бывший игрок сборной Украины Юрий Вирт в беседе с корреспондентом Sport.ua поделился своими ожиданиями от поединков за океаном:

– Я всегда был сторонником правила: приглашают – надо ехать. В данном случае дальний перелет не должен пугать: в Торонто подопечные Сергея Реброва прибыли заблаговременно и у них будет время для адаптации.

– Не думаете, что участники турнира не будут действовать с максимальной выкладкой, ведь позади для большинства тяжелый сезон?

– Нет, потому что выступать за свою страну – это большая честь, и поэтому никто себя жалеть не будет. Убежден, что турнир пройдет в интересной борьбе и будет полезен. В частности, для украинской сборной это будет один из этапов подготовки к осеннему отбору на чемпионат мира. Во-вторых, соперничество в Торонто будет проходить на стадионе, который в следующем году будет принимать матчи финальной части ЧМ, поэтому у наших ребят будет прекрасная возможность почувствовать атмосферу будущего футбольного праздника. А это также ценный опыт, который обязательно пригодится.

– По разным причинам украинская сборная в Торонто сыграет не в самом сильном составе.

– Ничего страшного, у тренера Сергея Реброва будет возможность поэкспериментировать. Впрочем,

убежден, что тем футболистам, которые будут представлять Украину в Торонто, по силам завоевать главный приз. Тем более, что поддержкой они будут обеспечены: в Канаде немалая украинская диаспора.

– Тогда, напоследок, кого еще можно было включить в состав украинской делегации для выступления в Торонто?

– Я бы посоветовал Реброву обратить внимание на вратаря «Александрии» Георгия Ермакова, полузащитника «Карпат» Амвросия Чачуа и нападающего Егора Твердохлеба («Кривбасс»). Они были на виду в УПЛ и можно было дать им шанс проявить себя в главной команде страны.

Ранее мы сообщали, что футболисты сборной Украины встретились с болельщиками в Торонто.