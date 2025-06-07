«Это – ложь». В «Динамо» отреагировали на интерес к звезде Карпат

Недавно в украинских СМИ появилась информация, что «Динамо» рассчитывает купить легионера львовских «Карпат» Бруниньо.

Однако директор медиадепартамента «Динамо» Андрей Шахов рассказал, почему этот трансфер сейчас маловероятен.

«Динамо» не то чтобы не интересуется Бруниньо, его просто нет в шорт-листе потенциального усиления.

Слухи о нем, связанные с нашим клубом, – неправда», – отметил Шахов.

Бразилец перешел в «Карпаты» в сентябре прошлого года – провел 25 матчей во всех турнирах, где забил восемь голов и отдал три результативные передачи.