Пеп ГВАРДИОЛА: «Знаете, кто лучший спортсмен в истории?»

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола назвал лучшего спортсмена в истории, выделив Майкла Джордана.

«Я выиграл 12 раз чемпионский титул за последние 16 лет. Разве это плохо? Но я не могу постоянно выигрывать Лигу чемпионов.

Знаете, кто лучший спортсмен в истории? Майкл Джордан. Лучший, кого я видел, он выиграл шесть титулов НБА за 15 лет. Например, гольфисты Тайгер Вудс и Джек Никлаус, у них точно меньше побед, чем поражений в мейджорах. Такие вещи в спорте случаются», — сказал Пеп.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» кроме Де Брюйне распрощается еще с двумя ветеранами клуба.