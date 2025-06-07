Пеп ГВАРДИОЛА: «Знаете, кто лучший спортсмен в истории?»
Тренер выделил Майкла Джордана
Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола назвал лучшего спортсмена в истории, выделив Майкла Джордана.
«Я выиграл 12 раз чемпионский титул за последние 16 лет. Разве это плохо? Но я не могу постоянно выигрывать Лигу чемпионов.
Знаете, кто лучший спортсмен в истории? Майкл Джордан. Лучший, кого я видел, он выиграл шесть титулов НБА за 15 лет. Например, гольфисты Тайгер Вудс и Джек Никлаус, у них точно меньше побед, чем поражений в мейджорах. Такие вещи в спорте случаются», — сказал Пеп.
Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» кроме Де Брюйне распрощается еще с двумя ветеранами клуба.
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