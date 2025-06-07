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  4. Пеп ГВАРДИОЛА: «Знаете, кто лучший спортсмен в истории?»
Англия
07 июня 2025, 00:21 |
578
2

Пеп ГВАРДИОЛА: «Знаете, кто лучший спортсмен в истории?»

Тренер выделил Майкла Джордана

07 июня 2025, 00:21 |
578
2
Пеп ГВАРДИОЛА: «Знаете, кто лучший спортсмен в истории?»
Getty Images/Global Images Ukraine. Пеп Гвардиола

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола назвал лучшего спортсмена в истории, выделив Майкла Джордана.

«Я выиграл 12 раз чемпионский титул за последние 16 лет. Разве это плохо? Но я не могу постоянно выигрывать Лигу чемпионов.

Знаете, кто лучший спортсмен в истории? Майкл Джордан. Лучший, кого я видел, он выиграл шесть титулов НБА за 15 лет. Например, гольфисты Тайгер Вудс и Джек Никлаус, у них точно меньше побед, чем поражений в мейджорах. Такие вещи в спорте случаются», — сказал Пеп.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» кроме Де Брюйне распрощается еще с двумя ветеранами клуба.

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Пеп Гвардиола НБА Майкл Джордан Чикаго Буллз чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига
Дмитрий Олейник Источник: Reuters
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Lucky_Loser
мій ТОП5 (без місць) найкращих спортсменів в історії: Майкл Джордан, Усейн Болт, Серена Вільямс, Майкл Фелпс, Карлсен Магнус
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