Украина. Премьер лига07 июня 2025, 02:14 |
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Андрей ЛУНИН: «Он лучший футболист в истории сборной Украины»
Украинский вратарь выделил Андрея Шевченко
07 июня 2025, 02:14 |
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Голкипер мадридского «Реала» Андрей Лунин назвал лучшего игрока в истории сборной Украины. Украинский нападающий выделил легенду «Динамо» и «Милана» Андрея Шевченко.
«Лучший игрок в истории сборной Украины? Это Андрей Шевченко, – сказал Андрей Лунин.
Шевченко является лучшим бомбардиром в истории сборной Украины. В 111 матчах Шевченко забил 48 голов.
Ранее президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко оценил уровень легендарного нападающего английского «Манчестер Юнайтед» Уэйна Руни.
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