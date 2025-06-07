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  4. Андрей ЛУНИН: «Он лучший футболист в истории сборной Украины»
Украина. Премьер лига
07 июня 2025, 02:14 |
235
0

Андрей ЛУНИН: «Он лучший футболист в истории сборной Украины»

Украинский вратарь выделил Андрея Шевченко

07 июня 2025, 02:14 |
235
0
Андрей ЛУНИН: «Он лучший футболист в истории сборной Украины»
УАФ. Андрей Лунин

Голкипер мадридского «Реала» Андрей Лунин назвал лучшего игрока в истории сборной Украины. Украинский нападающий выделил легенду «Динамо» и «Милана» Андрея Шевченко.

«Лучший игрок в истории сборной Украины? Это Андрей Шевченко, – сказал Андрей Лунин.

Шевченко является лучшим бомбардиром в истории сборной Украины. В 111 матчах Шевченко забил 48 голов.

Ранее президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко оценил уровень легендарного нападающего английского «Манчестер Юнайтед» Уэйна Руни.

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Андрей Лунин Андрей Шевченко сборная Украины по футболу
Дмитрий Олейник Источник: ВЗбирна
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