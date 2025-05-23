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  4. Андрей ШЕВЧЕНКО: «Ни один игрок в футболе не мог сравниться с ним»
Англия
23 мая 2025, 00:21 |
566
0

Андрей ШЕВЧЕНКО: «Ни один игрок в футболе не мог сравниться с ним»

Легенда украинского футбола – о Руни

23 мая 2025, 00:21 |
566
0
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Ни один игрок в футболе не мог сравниться с ним»
УАФ. Андрей Шевченко

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко оценил уровень легендарного нападающего английского «Манчестер Юнайтед» Уэйна Руни.

«Ни один игрок в современном футболе не мог сравниться с ним по эффективности и работоспособности. Руни – не эгоист, как многие игроки его называют. Он замечательный командный игрок, которого каждый тренер хотел видеть в своем составе», – сказал Андрей Шевченко.

Ранее восьмикратный обладатель Золотого мяча Лионель Месси высоко оценил бывшую звезду «Манчестер Юнайтед» Уэйна Руни.

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Уэйн Руни Андрей Шевченко
Дмитрий Олейник Источник: GiveMeSport
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