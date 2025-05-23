Андрей ШЕВЧЕНКО: «Ни один игрок в футболе не мог сравниться с ним»

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко оценил уровень легендарного нападающего английского «Манчестер Юнайтед» Уэйна Руни.

«Ни один игрок в современном футболе не мог сравниться с ним по эффективности и работоспособности. Руни – не эгоист, как многие игроки его называют. Он замечательный командный игрок, которого каждый тренер хотел видеть в своем составе», – сказал Андрей Шевченко.

Ранее восьмикратный обладатель Золотого мяча Лионель Месси высоко оценил бывшую звезду «Манчестер Юнайтед» Уэйна Руни.