Англия23 мая 2025, 00:21 |
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Андрей ШЕВЧЕНКО: «Ни один игрок в футболе не мог сравниться с ним»
Легенда украинского футбола – о Руни
23 мая 2025, 00:21 |
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Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко оценил уровень легендарного нападающего английского «Манчестер Юнайтед» Уэйна Руни.
«Ни один игрок в современном футболе не мог сравниться с ним по эффективности и работоспособности. Руни – не эгоист, как многие игроки его называют. Он замечательный командный игрок, которого каждый тренер хотел видеть в своем составе», – сказал Андрей Шевченко.
Ранее восьмикратный обладатель Золотого мяча Лионель Месси высоко оценил бывшую звезду «Манчестер Юнайтед» Уэйна Руни.
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