Андрей ЛУНИН: «Пишут по 150 разных вариантов. Уже неинтересно даже»

26-летний голкипер сборной Украины и мадридского Реала Андрей Лунин высказался о своей форме перед товарищеским турниром Canadian Shield, а также коротко прокомментировал трансферные слухи:

«В первый день после перелета было тяжеловато. Сейчас уже все нормально. Я уже на сборах был в Северной Америке, в Канаде только раз – это была моя первая предсезонка с Реалом.

Канада и Новая Зеландия? Для нас основное, что это последняя возможность подготовиться к отбору на чемпионат мира. Наш фокус – максимально продуктивно отработать этот сбор.

В индивидуальном плане у меня все хорошо. Я целый год работаю в лучшем клубе мира с лучшими игроками и тренерами, поэтому уверенность я никогда не терял. Хорошо, что была игровая практика у меня и я готов помогать команде.

Трансферные слухи? Каждые полгода открывается трансферный рынок, и каждые полгода за всех игроков пишут по 150 вариантов, которые могут произойти. Поэтому уже неинтересно даже».

Во время Canadian Shield сборная Украины проведет два товарищеских матча: против Канады (7 июня) и Новой Зеландии (10 июня).