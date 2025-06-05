Лоис Буассон – Коко Гауфф. Разгром в полуфинале Ролан Гаррос. Видеообзор

5 июня вторая ракетка мира Коко Гауфф вышла в финал Открытого чемпионата Франции 2025 по теннису, переиграв француженку Лоис Буассон.

Американка добыла победу со счетом 6:1, 6:2 за 1 час и 10 минут. Коко в третий раз в карьере сыграет в решающем поединке турнира Grand Slam и поборется за второй трофей.

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В титульном поединке Ролан Гаррос Коко сойдет с первой сеяной Ариной Соболенко, с которой ранее играла 10 раз (5:5 по личным встречам).

🏆 Ролан Гаррос 2025. 1/2 финала

Лоис Буассон [WC] – Коко Гауфф [2] – 1:6, 2:6

Видеообзор матча