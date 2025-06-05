Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Лоис Буассон – Коко Гауфф. Разгром в полуфинале Ролан Гаррос. Видеообзор
Ролан Гаррос
05 июня 2025, 21:46 | Обновлено 05 июня 2025, 22:10
335
0

Лоис Буассон – Коко Гауфф. Разгром в полуфинале Ролан Гаррос. Видеообзор

Смотрите видеообзор матча 1/2 финала Открытого чемпионата Франции 2025

05 июня 2025, 21:46 | Обновлено 05 июня 2025, 22:10
335
0
Лоис Буассон – Коко Гауфф. Разгром в полуфинале Ролан Гаррос. Видеообзор
Getty Images/Global Images Ukraine. Лоис Буассон и Коко Гауфф

5 июня вторая ракетка мира Коко Гауфф вышла в финал Открытого чемпионата Франции 2025 по теннису, переиграв француженку Лоис Буассон.

Американка добыла победу со счетом 6:1, 6:2 за 1 час и 10 минут. Коко в третий раз в карьере сыграет в решающем поединке турнира Grand Slam и поборется за второй трофей.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

В титульном поединке Ролан Гаррос Коко сойдет с первой сеяной Ариной Соболенко, с которой ранее играла 10 раз (5:5 по личным встречам).

🏆 Ролан Гаррос 2025. 1/2 финала

Лоис Буассон [WC] – Коко Гауфф [2] – 1:6, 2:6

Видеообзор матча

По теме:
Буассон направила письменный запрос на получение wild card на Уимблдон
СВЕНТЕК: «С этого момента буду учиться играть на траве»
Арина Соболенко – Ига Свентек. Действующая чемпионка вылетела. Видеообзор
Коко Гауфф Лоис Буассон теннисные видеообзоры Ролан Гаррос 2025
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ДЖОКОВИЧ: «Я знаю, чего ожидать от Янника. Он выйдет заряженным»
Теннис | 05 июня 2025, 18:16 0
ДЖОКОВИЧ: «Я знаю, чего ожидать от Янника. Он выйдет заряженным»
ДЖОКОВИЧ: «Я знаю, чего ожидать от Янника. Он выйдет заряженным»

Сербский теннисист дал пресс-конференцию

Четыре игрока Шахтера могут перейти в Кривбасс. Кто уедет в Кривой Рог?
Футбол | 04 июня 2025, 23:09 2
Четыре игрока Шахтера могут перейти в Кривбасс. Кто уедет в Кривой Рог?
Четыре игрока Шахтера могут перейти в Кривбасс. Кто уедет в Кривой Рог?

Все четверо футболист играли за одесский Черноморец в весенней части сезона

ОФИЦИАЛЬНО. Василий Ломаченко принял решение о своей карьере
Бокс | 05.06.2025, 15:05
ОФИЦИАЛЬНО. Василий Ломаченко принял решение о своей карьере
ОФИЦИАЛЬНО. Василий Ломаченко принял решение о своей карьере
Стали известны обе полуфинальны пары Ролан Гаррос 2025 у мужчин
Теннис | 05.06.2025, 07:11
Стали известны обе полуфинальны пары Ролан Гаррос 2025 у мужчин
Стали известны обе полуфинальны пары Ролан Гаррос 2025 у мужчин
Названы главные причины завершения карьеры Ломаченко
Бокс | 05.06.2025, 18:55
Названы главные причины завершения карьеры Ломаченко
Названы главные причины завершения карьеры Ломаченко
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Свитолина пояснила, почему проиграла Свентек в четвертьфинале Ролан Гаррос
Свитолина пояснила, почему проиграла Свентек в четвертьфинале Ролан Гаррос
03.06.2025, 22:01 2
Теннис
Артета определил клуб, в который продаст Зинченко
Артета определил клуб, в который продаст Зинченко
04.06.2025, 09:20 2
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Челси принял важное решение по Мудрику. Оно разочарует
ОФИЦИАЛЬНО. Челси принял важное решение по Мудрику. Оно разочарует
05.06.2025, 12:27 16
Футбол
«Убийца королей». Леннокс Льюис назвал победителя реванша Усик – Дюбуа
«Убийца королей». Леннокс Льюис назвал победителя реванша Усик – Дюбуа
04.06.2025, 00:01 5
Бокс
ФОТО. Были ли офсайд? Обнародован четкий кадр перед победным голом Роналду
ФОТО. Были ли офсайд? Обнародован четкий кадр перед победным голом Роналду
05.06.2025, 06:05 2
Футбол
Свитолина уступила Свентек и не сумела выйти в полуфинал Ролан Гаррос 2025
Свитолина уступила Свентек и не сумела выйти в полуфинал Ролан Гаррос 2025
03.06.2025, 16:16 59
Теннис
Олег БЛОХИН: «Они пьяные появились в расположении сборной. Я их выгнал»
Олег БЛОХИН: «Они пьяные появились в расположении сборной. Я их выгнал»
04.06.2025, 07:50 2
Футбол
В Англии согласились выплатить Динамо клаусулу за Ваната. Известна сумма
В Англии согласились выплатить Динамо клаусулу за Ваната. Известна сумма
05.06.2025, 07:47 23
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем