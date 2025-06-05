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  4. Арина Соболенко – Ига Свентек. Действующая чемпионка вылетела. Видеообзор
Ролан Гаррос
05 июня 2025, 21:39 |
381
1

Арина Соболенко – Ига Свентек. Действующая чемпионка вылетела. Видеообзор

Смотрите видеообзор матча 1/2 финала Ролан Гаррос 2025

05 июня 2025, 21:39 |
381
1
Арина Соболенко – Ига Свентек. Действующая чемпионка вылетела. Видеообзор
Getty Images/Global Images Ukraine. Арина Соболенко и Ига Свентек

5 июня польская теннисистка Ига Свентек вылетела из Открытого чемпионата Франции 2025, проиграв в полуфинале Арине Соболенко.

Полька потерпела поражение со счетом 6:7 (1:7), 6:4, 0:6. Ига в 13-й раз сыграла против Арины и проиграла пятый очный матч.

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Свентек выигрывала Ролан Гаррос четыре раза в своей карьере: в 2020, 2022, 2023 и 2024 годах.

Соболенко в решающем поединке мейджора поборется против Коко Гауфф.

🏆 Ролан Гаррос 2025. 1/2 финала

🏳️ Арина Соболенко [1] – Ига Свентек [5] – 7:6 (7:1), 4:6, 6:0

Видеообзор матча

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Ига Свёнтек Арина Соболенко теннисные видеообзоры Ролан Гаррос 2025
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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alex55
против трансгендера не попрёшь
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