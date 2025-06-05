Арина Соболенко – Ига Свентек. Действующая чемпионка вылетела. Видеообзор
Смотрите видеообзор матча 1/2 финала Ролан Гаррос 2025
5 июня польская теннисистка Ига Свентек вылетела из Открытого чемпионата Франции 2025, проиграв в полуфинале Арине Соболенко.
Полька потерпела поражение со счетом 6:7 (1:7), 6:4, 0:6. Ига в 13-й раз сыграла против Арины и проиграла пятый очный матч.
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Свентек выигрывала Ролан Гаррос четыре раза в своей карьере: в 2020, 2022, 2023 и 2024 годах.
Соболенко в решающем поединке мейджора поборется против Коко Гауфф.
🏆 Ролан Гаррос 2025. 1/2 финала
🏳️ Арина Соболенко [1] – Ига Свентек [5] – 7:6 (7:1), 4:6, 6:0
Видеообзор матча
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