Суперматч: Испания и Франция назвали составы на полуфинал Лиги наций
Поединок состоится в Штутгарте 5 июня и начнется в 22:00 по Киеву
5 июня состоится матч 1/2 финала Лиги наций 2024/25 между сборными Испании и Франции.
Поединок пройдет на стадионе МХП-Арена в Штутгарте. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Наставники команд Луис де ла Фуэнте и Дидье Дешам назвали стартовые составы своих коллективов.
Победитель противостояния в финале турнира сыграет против Португалии, которая днем ранее в своем полуфинальном матче одолела Германию 2:1.
Стартовые составы на матч Испания – Франция:
Испания: Симон, Порро, Ле Норман, Хейсен, Кукурелья, Субименди, Мерино, Педри, Ямаль, Н. Уильямс, Оярсабаль.
Франция: Меньян, Лангле, Конате, Калюлю, Т. Эрнандес, Коне, Рабьо, Дуэ, Олисе, Мбаппе, Дембеле.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Экс-тренер сборной Украины – о работе с Андреем Ворониным
Смотрите видеообзор полуфинального матча Лиги наций