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Лига наций
05 июня 2025, 21:01 | Обновлено 05 июня 2025, 21:53
1587
2

Суперматч: Испания и Франция назвали составы на полуфинал Лиги наций

Поединок состоится в Штутгарте 5 июня и начнется в 22:00 по Киеву

05 июня 2025, 21:01 | Обновлено 05 июня 2025, 21:53
1587
2
Суперматч: Испания и Франция назвали составы на полуфинал Лиги наций
Коллаж Sport.ua

5 июня состоится матч 1/2 финала Лиги наций 2024/25 между сборными Испании и Франции.

Поединок пройдет на стадионе МХП-Арена в Штутгарте. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Наставники команд Луис де ла Фуэнте и Дидье Дешам назвали стартовые составы своих коллективов.

Победитель противостояния в финале турнира сыграет против Португалии, которая днем ранее в своем полуфинальном матче одолела Германию 2:1.

Стартовые составы на матч Испания – Франция:

Испания: Симон, Порро, Ле Норман, Хейсен, Кукурелья, Субименди, Мерино, Педри, Ямаль, Н. Уильямс, Оярсабаль.

Франция: Меньян, Лангле, Конате, Калюлю, Т. Эрнандес, Коне, Рабьо, Дуэ, Олисе, Мбаппе, Дембеле.

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Луис де ла Фуэнте Дидье Дешам стартовые составы сборная Испании по футболу сборная Франции по футболу Испания - Франция Лига наций
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 2
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Harun Bakircioğlu
У Франции состав конечно чуть пожирнее, но Испания сильна командной игрой.
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Burevestnik
які піратські сайти покажіть матч?
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