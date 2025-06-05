Суперматч: Испания и Франция назвали составы на полуфинал Лиги наций

5 июня состоится матч 1/2 финала Лиги наций 2024/25 между сборными Испании и Франции.

Поединок пройдет на стадионе МХП-Арена в Штутгарте. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

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Наставники команд Луис де ла Фуэнте и Дидье Дешам назвали стартовые составы своих коллективов.

Победитель противостояния в финале турнира сыграет против Португалии, которая днем ранее в своем полуфинальном матче одолела Германию 2:1.

Стартовые составы на матч Испания – Франция:

Испания: Симон, Порро, Ле Норман, Хейсен, Кукурелья, Субименди, Мерино, Педри, Ямаль, Н. Уильямс, Оярсабаль.

Франция: Меньян, Лангле, Конате, Калюлю, Т. Эрнандес, Коне, Рабьо, Дуэ, Олисе, Мбаппе, Дембеле.