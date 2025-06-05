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  4. Готовят сумасшедшую сумму. Английский гранд нацелился на Лунина
Испания
05 июня 2025, 19:38 |
2390
5

Готовят сумасшедшую сумму. Английский гранд нацелился на Лунина

Украинца хочет подписать Рубен Аморим в Манчестер Юнайтед

05 июня 2025, 19:38 |
2390
5
Готовят сумасшедшую сумму. Английский гранд нацелился на Лунина
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Украинский вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед», сообщает strikers.futbol.

По информации источника, английский гранд нацелился сразу на двух игроков «сливочных». Кроме украинца, «красные дьяволы» также хотят подписать Орельена Тчуамени. За них они будут готовы заплатить 100 млн евро.

Отмечается, что в трансфере Лунина и Тчуамени лично заинтересован главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим. Для португальского специалиста подписание украинца и француза является главной целью летом.

Сообщалось, что «Реал» принял решение по Лунину вопреки желанию украинца.

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Андрей Лунин Манчестер Юнайтед Реал Мадрид трансферы АПЛ трансферы трансферы Ла Лиги Орельен Тчуамени
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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Комментарии 5
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Winner21
Якби не брати до уваги чергову придумкуватість спірт.юа,  то  Лунін дійсно міг би стати Х-фактором для прориву "гранда" до чемпіоншипу 
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+1
Егор Коваленко
мю давно не гранд
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+1
KIEWADIM
Цей антипіар Луніна вже в печінках
Ответить
0
ViAn
Головною ціллю? Поки за 75 млн підписали бразильця Кунью. І це факт.
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0
evgeniyyea
Скорее бы. И успокоимся года на 2-3 с этой темой. С надеждой, что Лунин проявит себя во всей красе и будет основным в МЮ и сборной.
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0
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