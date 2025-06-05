Готовят сумасшедшую сумму. Английский гранд нацелился на Лунина

Украинский вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин может продолжить карьеру в «Манчестер Юнайтед», сообщает strikers.futbol.

По информации источника, английский гранд нацелился сразу на двух игроков «сливочных». Кроме украинца, «красные дьяволы» также хотят подписать Орельена Тчуамени. За них они будут готовы заплатить 100 млн евро.

Отмечается, что в трансфере Лунина и Тчуамени лично заинтересован главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим. Для португальского специалиста подписание украинца и француза является главной целью летом.

Сообщалось, что «Реал» принял решение по Лунину вопреки желанию украинца.