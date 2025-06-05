Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Челлендж для молодежки. Игроки рассказали о партнерах по сборной U21
Молодежные турниры
05 июня 2025, 18:42 | Обновлено 05 июня 2025, 18:58
35
0

ВИДЕО. Челлендж для молодежки. Игроки рассказали о партнерах по сборной U21

Команда Унаи Мельгосы проведет товарищеский матч против испанцев

05 июня 2025, 18:42 | Обновлено 05 июня 2025, 18:58
35
0
ВИДЕО. Челлендж для молодежки. Игроки рассказали о партнерах по сборной U21
УАФ

Сборная Украины U-21 продолжает учебно-тренировочные сборы в Испании.

6 июня в 21:30 состоится товарищеский матч между молодежными сборными Испании и Украины. Игра Испания U-21 – Украина U-21 пройдет в испанском городе Алькоркон на стадионе Санто Доминго.

Этот спарринг рассматривается тренерским штабом Унаи Мельгосы как генеральная репетиция перед стартом Евро-2025 U-21.

Молодежная сборная Украины выступит в финальном турнире Евро-2025 U-21 в Словакии, где в групповом раунде сыграет с командами Дании (12 июня), Финляндии (15 июня) и Нидерландов (18 июня).

ВИДЕО. Челлендж для молодежки. Игроки рассказали о партнерах по сборной U21

По теме:
ВИДЕО. Сборная Украины ведет активную подготовку к турниру Canadian Shield
ФОТО. Сборная Украины U-20 продолжает учебно-тренировочные сборы в Испании
«С такой бандой только побеждать». Реакция фанов на заявку Украины U-21
товарищеские матчи сборная Украины по футболу U-21 сборная Испании по футболу U-21 Испания - Украина Евро-2025 U-21 видео тренировка учебно-тренировочные сборы
Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Полесье нашло стадион для еврокубков. Раньше там играли Днепр-1 и Кривбасс
Футбол | 05 июня 2025, 18:01 0
Полесье нашло стадион для еврокубков. Раньше там играли Днепр-1 и Кривбасс
Полесье нашло стадион для еврокубков. Раньше там играли Днепр-1 и Кривбасс

Житомирский клуб намерен играть в словацком городе Кошице

Алонсо нашел новую девятку для Реала. Хаби запросил трансфер
Футбол | 04 июня 2025, 21:21 2
Алонсо нашел новую девятку для Реала. Хаби запросил трансфер
Алонсо нашел новую девятку для Реала. Хаби запросил трансфер

Расмус Хойлунд может перебраться в Мадрид

Большинство – из Александрии: символическая сборная УПЛ-2024/25
Футбол | 05.06.2025, 13:15
Большинство – из Александрии: символическая сборная УПЛ-2024/25
Большинство – из Александрии: символическая сборная УПЛ-2024/25
Стали известны обе полуфинальны пары Ролан Гаррос 2025 у мужчин
Теннис | 05.06.2025, 07:11
Стали известны обе полуфинальны пары Ролан Гаррос 2025 у мужчин
Стали известны обе полуфинальны пары Ролан Гаррос 2025 у мужчин
Четыре игрока Шахтера могут перейти в Кривбасс. Кто уедет в Кривой Рог?
Футбол | 04.06.2025, 23:09
Четыре игрока Шахтера могут перейти в Кривбасс. Кто уедет в Кривой Рог?
Четыре игрока Шахтера могут перейти в Кривбасс. Кто уедет в Кривой Рог?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Ворскла останется в УПЛ? Эксперт поделился безумной теорией
Ворскла останется в УПЛ? Эксперт поделился безумной теорией
04.06.2025, 11:13 2
Футбол
Искусственный интеллект уже определил чемпионов Ролан Гаррос 2025
Искусственный интеллект уже определил чемпионов Ролан Гаррос 2025
04.06.2025, 02:05 1
Теннис
Олег БЛОХИН: «Они пьяные появились в расположении сборной. Я их выгнал»
Олег БЛОХИН: «Они пьяные появились в расположении сборной. Я их выгнал»
04.06.2025, 07:50 2
Футбол
В Англии согласились выплатить Динамо клаусулу за Ваната. Известна сумма
В Англии согласились выплатить Динамо клаусулу за Ваната. Известна сумма
05.06.2025, 07:47 22
Футбол
Это не сон. Определены все пары 1/2 финала Ролан Гаррос 2025 у женщин
Это не сон. Определены все пары 1/2 финала Ролан Гаррос 2025 у женщин
04.06.2025, 19:28
Теннис
ФОТО. Были ли офсайд? Обнародован четкий кадр перед победным голом Роналду
ФОТО. Были ли офсайд? Обнародован четкий кадр перед победным голом Роналду
05.06.2025, 06:05 2
Футбол
Леннокс ЛЬЮИС: «Знаете, в чем главная слабость Усика?»
Леннокс ЛЬЮИС: «Знаете, в чем главная слабость Усика?»
05.06.2025, 08:33 1
Бокс
Реал принял решение по Лунину вопреки желанию украинца
Реал принял решение по Лунину вопреки желанию украинца
04.06.2025, 00:16 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем