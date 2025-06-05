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  4. Два экс-игрока Шахтера были десяткой Челси. Кто теперь имеет этот номер?
Англия
05 июня 2025, 18:42 |
360
0

Два экс-игрока Шахтера были десяткой Челси. Кто теперь имеет этот номер?

Михаил Мудрик остался без 10 игрового номера в «Челси»

05 июня 2025, 18:42 |
360
0
Два экс-игрока Шахтера были десяткой Челси. Кто теперь имеет этот номер?
Getty Images/Global Images Ukraine. Коул Палмер

Коул Палмер, начиная с сезона 2025/26, будет выступать в составе Челси под номером 10. Последним, кто играл под этим номером в составе лондонцев, был Михаил Мудрик.

Игроки Челси, которые играли под номером 10, начиная с сезона 2003/04:

  • 2003/04 - 2009/10 - Джо Коул (Англия)
  • 2010/11 - Йосси Бенаюн (Израиль)
  • 2011/12 - 2013/14 - Хуан Мата (Испания)
  • 2013/14 - 2018/19 - Эден Азар (Бельгия)
  • 2019/20 – Виллиан (Бразилия)
  • 2020/21 - 2022/23 - Кристиан Пулишич (США)
  • 2023/24 - 2024/25 - Михаил Мудрик (Украина)
  • 2025/26 - Коул Палмер (Англия)
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Коул Палмер Михаил Мудрик чемпионат Англии по футболу Челси Украинская Премьер-лига статистика
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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