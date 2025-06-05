Два экс-игрока Шахтера были десяткой Челси. Кто теперь имеет этот номер?

Коул Палмер, начиная с сезона 2025/26, будет выступать в составе Челси под номером 10. Последним, кто играл под этим номером в составе лондонцев, был Михаил Мудрик.

Игроки Челси, которые играли под номером 10, начиная с сезона 2003/04: