Англия05 июня 2025, 18:42 |
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Два экс-игрока Шахтера были десяткой Челси. Кто теперь имеет этот номер?
Михаил Мудрик остался без 10 игрового номера в «Челси»
05 июня 2025, 18:42 |
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Коул Палмер, начиная с сезона 2025/26, будет выступать в составе Челси под номером 10. Последним, кто играл под этим номером в составе лондонцев, был Михаил Мудрик.
Игроки Челси, которые играли под номером 10, начиная с сезона 2003/04:
- 2003/04 - 2009/10 - Джо Коул (Англия)
- 2010/11 - Йосси Бенаюн (Израиль)
- 2011/12 - 2013/14 - Хуан Мата (Испания)
- 2013/14 - 2018/19 - Эден Азар (Бельгия)
- 2019/20 – Виллиан (Бразилия)
- 2020/21 - 2022/23 - Кристиан Пулишич (США)
- 2023/24 - 2024/25 - Михаил Мудрик (Украина)
- 2025/26 - Коул Палмер (Англия)
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