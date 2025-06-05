ДЖОКОВИЧ: «Я знаю, чего ожидать от Янника. Он выйдет заряженным»

24-кратный победитель турниров Grand Slam Новак Джокович на пресс-конференции объяснил, что так часто использовал укороченные удары из-за сильного ветра, дувшего в Париже – это был его способ контратаковать с задней линии в матче против третьей ракетки мира Александра Зверева.

Бесконечные укороченные… Джокович объясняет, почему так часто их применял.

«Когда ты играешь против ветра, особенно с той стороны, где я был в последнем гейме, а ветер, как мне показалось, усилился именно в концовке, – ты просто обязан это делать. С этой стороны казалось, что ты играешь сразу против двоих. Мяч вообще не летит туда, куда ты целишься. Люди не видят этого по телевизору, но на корте это ощущается очень сильно. Я пытался просто варьировать игру. В какой-то момент понял, что не могу переиграть его с задней линии, поэтому стал вытаскивать его к сетке. Я рисковал – играл укороченные, выходил к сетке после подачи. Мне нужно было это делать.

Конечно, это был напряженный момент, особенно когда ты пытаешься закрыть матч. А Зверев очень стабилен с задней линии, не ошибается и заставляет тебя сражаться за каждое очко. В целом, это был потрясающий матч. Победить одного из лучших игроков мира на одном из главных теннисных стадионов – именно ради таких моментов я продолжаю работать и выкладываться на максимум в этом возрасте. Это способ доказать себе и другим, что я всё ещё способен играть на высочайшем уровне. И это ощущение я хочу сохранить».

Вспоминая пресс-конференцию после поражения в Мадриде, где он говорил, что ему нужно адаптироваться к ситуации, и что в жизни все циклично: насколько он горд, что смог все изменить?

«Я сказал это потому, что если посмотреть на мои результаты в этом году, у меня было несколько поражений в первых кругах крупных турниров, на Мастерсах. Это было очень неприятное ощущение, которого я не испытывал уже много лет за свою 20-летнюю профессиональную карьеру. Именно поэтому я сказал, что должен найти способ вернуться в форму к турнирам Большого шлема. Это не секрет: уже много лет они – моя главная цель. Я стараюсь поднять свой уровень и играть лучший теннис именно на этих четырёх турнирах – и именно это мне удается.

Я считаю, что победа над Алькарасом в четвертьфинале Австралии и сегодняшняя победа над Зверевым доказывают, что я все еще могу подниматься на максимум в такие моменты и показывать свой лучший теннис. Именно в такие моменты я замыкаюсь на себе и выкладываюсь полностью. Я надеюсь, что физически выдержу бой против Синнера через пару дней – это будет очень тяжелый вызов. С этого момента все станет только сложнее, но это нормально. Так и должно быть на высшем уровне турниров Большого шлема».

О том, как 100-й титул в Женеве повлиял на его игру в Париже и на матч против Синнера.

«Он точно помог мне в плане уверенности и тенниса. Я почувствовал уверенность в себе, и это положительно сказалось на игре – я стал действовать лучше по ходу турнира, что логично, когда начинаешь побеждать. Хотя я считаю, что даже если бы не играл в Женеве и приехал бы прямо в Париж, мой теннис все равно был бы на уровне. Потому что, как я уже говорил, я умею настраиваться на «Шлемы» и именно там показываю максимум. Тем не менее, решение поехать в Женеву было очень правильным: 100-й титул и то, как я его выиграл, психологически помогли мне подойти к «Ролан Гаррос» с правильным настроем.

Янник… Янник сейчас в невероятной форме, и уже два года заслуженно считается лучшим игроком мира. Он показывает фантастический теннис, агрессивный, и очень силён по всем компонентам игры. Мы не встречались уже довольно давно, хотя раньше у нас было три или четыре матча за короткий период – все на харде. На грунте я помню только Монте-Карло несколько лет назад. Полуфинал турнира Большого шлема против первой ракетки мира – нет лучшего сценария для меня. Я сделаю все, чтобы поднять свой уровень и сыграть так же хорошо, как сегодня».

Учитывая текущий уровень Синнера: как остановить парня, который так разносит своих соперников? Есть ли некий секрет, формула?

«Да и нет, пожалуй. Все зависит от дня, от ощущений на корте. Я знаю, чего ожидать от Янника. Он выйдет заряженным, будет играть на очень высоком уровне, как он делал на всех турнирах за последние полтора года. Иного я от него не жду. Но именно такие матчи и вызовы вытаскивают из меня все лучшее. Матч до трех побед, поздняя стадия турнира, первая ракетка мира напротив – в моем возрасте ничто не мотивирует сильнее. Именно так я это сейчас воспринимаю. Как я его остановлю? Я об этом не думаю. Я думаю о том, как реализую свой план на игру, как буду себя чувствовать. Вот на чем сосредоточены мои мысли. Завтра сяду с командой, мы все обсудим, поработаем над конкретными моментами на тренировке – и я сделаю все, чтобы быть готовым».