Полесье нашло стадион для еврокубков. Раньше там играли Днепр-1 и Кривбасс

Житомирское «Полесье» определилось со стадионом, на котором будет проводить матчи еврокубков в следующем сезоне.

По итогам кампании 2024/25 в Украинской Премьер-лиги «волки» набрали 48 баллов, заняли четвертое место в турнирной таблице и завоевали путевку в Лигу конференций.

Футбольный журналист Петр Слонка сообщил, что житомирский клуб договорился о проведении матчей третьего по рангу европейского турнира в словацком городе Кощице.

Стоит отметить, что на этой арене ранее свои матчи еврокубков проводили «Кривбасс» и «Днепр-1».

«Полесье» начнет свой путь со второго квалификационного раунда. Чтобы пробиться в групповой этап Лиги конференций, житомирскому коллективу необходимо победить трех соперников.