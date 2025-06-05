Полесье нашло стадион для еврокубков. Раньше там играли Днепр-1 и Кривбасс
Житомирский клуб намерен играть в словацком городе Кошице
Житомирское «Полесье» определилось со стадионом, на котором будет проводить матчи еврокубков в следующем сезоне.
По итогам кампании 2024/25 в Украинской Премьер-лиги «волки» набрали 48 баллов, заняли четвертое место в турнирной таблице и завоевали путевку в Лигу конференций.
Футбольный журналист Петр Слонка сообщил, что житомирский клуб договорился о проведении матчей третьего по рангу европейского турнира в словацком городе Кощице.
Стоит отметить, что на этой арене ранее свои матчи еврокубков проводили «Кривбасс» и «Днепр-1».
«Полесье» начнет свой путь со второго квалификационного раунда. Чтобы пробиться в групповой этап Лиги конференций, житомирскому коллективу необходимо победить трех соперников.
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