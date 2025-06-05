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Лига конференций
05 июня 2025, 18:01 |
1131
1

Полесье нашло стадион для еврокубков. Раньше там играли Днепр-1 и Кривбасс

Житомирский клуб намерен играть в словацком городе Кошице

05 июня 2025, 18:01 |
1131
1
Полесье нашло стадион для еврокубков. Раньше там играли Днепр-1 и Кривбасс
Стадион в городе Кошице (Словакия)

Житомирское «Полесье» определилось со стадионом, на котором будет проводить матчи еврокубков в следующем сезоне.

По итогам кампании 2024/25 в Украинской Премьер-лиги «волки» набрали 48 баллов, заняли четвертое место в турнирной таблице и завоевали путевку в Лигу конференций.

Футбольный журналист Петр Слонка сообщил, что житомирский клуб договорился о проведении матчей третьего по рангу европейского турнира в словацком городе Кощице.

Стоит отметить, что на этой арене ранее свои матчи еврокубков проводили «Кривбасс» и «Днепр-1».

«Полесье» начнет свой путь со второго квалификационного раунда. Чтобы пробиться в групповой этап Лиги конференций, житомирскому коллективу необходимо победить трех соперников.

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Лига конференций Полесье Житомир Кошице стадионы Петр Слонка
Николай Титюк Источник: Петр Слонка
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Mark4854590
Хотілося б що одним матчем усе не обмежилось
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