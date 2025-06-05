Сборная Украины продолжает учебно-тренировочные сборы в Канаде.

Сине-желтая команда примет участие в международном турнире Canadian Shield 2025 с участием команд Канады, Новой Зеландии и Кот-д'Ивуара.

Украинская команда сыграет против сборных Канады (7 июня в 22:30) и Новой Зеландии (11 июня в 00:00).

Подопечные Сергея Реброва ведут подготовку к квалификации чемпионата мира 2026. Матчи отборочного квартета (Украина, Франция, Азербайджан, Исландия) пройдут осенью.

ВИДЕО. Сборная Украины ведет активную подготовку к турниру Canadian Shield