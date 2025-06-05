Источник: Черноморец уволит топ-менеджера после вылета из УПЛ
«Моряки» не будут продолжать контракт с Александром Бабичем
Украинский специалист Александр Бабич, в последнее время занимавший должность спортивного директора «моряков», покинет расположение одесской команды.
По информации источника, Александр Бабич и руководство Черноморца не продолжат сотрудничество в следующем сезоне – контракт 46-летнего специалиста в Одессе заканчивается в июне.
Сообщается, что специалист настроен возобновить именно тренерскую деятельность. Уже продолжаются поиски нового клуба для Бабича. Александр возглавлял «моряков» в первой части прошлого сезона УПЛ.
По итогам прошлого сезона Украинской Премьер-лиги одесский «Черноморец» занял 16-ю строчку турнирной таблицы, набрав 23 турнирных пункта в 30 сыгранных матчах.
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