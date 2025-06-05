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Украина. Премьер лига
05 июня 2025, 16:21 | Обновлено 05 июня 2025, 17:12
961
1

Источник: Черноморец уволит топ-менеджера после вылета из УПЛ

«Моряки» не будут продолжать контракт с Александром Бабичем

05 июня 2025, 16:21 | Обновлено 05 июня 2025, 17:12
961
1
Источник: Черноморец уволит топ-менеджера после вылета из УПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Бабич

Украинский специалист Александр Бабич, в последнее время занимавший должность спортивного директора «моряков», покинет расположение одесской команды.

По информации источника, Александр Бабич и руководство Черноморца не продолжат сотрудничество в следующем сезоне – контракт 46-летнего специалиста в Одессе заканчивается в июне.

Сообщается, что специалист настроен возобновить именно тренерскую деятельность. Уже продолжаются поиски нового клуба для Бабича. Александр возглавлял «моряков» в первой части прошлого сезона УПЛ.

По итогам прошлого сезона Украинской Премьер-лиги одесский «Черноморец» занял 16-ю строчку турнирной таблицы, набрав 23 турнирных пункта в 30 сыгранных матчах.

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Александр Бабич Черноморец Одесса отставка ТаТоТаке Первая лига Украины Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Источник
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Falko
Де Белогубко, де? Напився від щястя? ))
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