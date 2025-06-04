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  4. К Черноморцу присоединится экс-вратарь сборной Украины
Украина. Премьер лига
04 июня 2025, 18:47 |
103
0

К Черноморцу присоединится экс-вратарь сборной Украины

Андрей Дикань войдет в тренерский штаб Кучера

04 июня 2025, 18:47 |
103
0
К Черноморцу присоединится экс-вратарь сборной Украины
ФК Черноморец. Александр Кучер

Наставник «Черноморца» Александр Кучер рассказал, что в его тренерский штаб войдет экс-кипер сборной Украины Андрей Дикань.

– А что касается вашего тренерского штаба, он уже сформирован окончательно? Писали, что вы якобы отказались от услуг вашего помощника – Анатолия Диденко.

– К нам точно присоединится Андрей Дикань – тренер вратарей. Возможно, добавим в наш штаб еще тренера по физподготовке. Сейчас мой штаб в «Черноморце» – Тарас Гвоздик, Александр Призетко и Александр Грицай. Ждем и Диканя.

Что касается Диденко, то он уже был в команде, когда я ее возглавил. Я думал, что так и должно быть. Но президент сказал – нет, Диденко будет работать в другом месте. Я так понял, его перевели в молодежку. То есть это было не мое решение, а руководства.

В последнем матче сезона подопечные Александра Кучера сыграли в ничью с серебряным призером текущего сезона УПЛ «Александрией» – 0:0.

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Александр Кучер Черноморец Одесса Первая лига Украины Украинская Премьер-лига Андрей Дикань
Дмитрий Олейник Источник: Украинский футбол
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