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Англия
05 июня 2025, 19:25 | Обновлено 05 июня 2025, 19:45
1353
0

Гвардиола признал, какую команду хотел бы тренировать

Наставника интересуют топовые национальные сборные

05 июня 2025, 19:25 | Обновлено 05 июня 2025, 19:45
1353
0
Гвардиола признал, какую команду хотел бы тренировать
Getty Images/Global Images Ukraine. Жузеп Гвардиола

Тренер Манчестер Сити Жузеп Гвардиола признал, что его интересует возможность работы в национальной команде – наставник хотел бы получить опыт работы на чемпионате мира или Евро.

«Я хочу быть с национальной командой на чемпионате мира или Евро. Всегда думал об этом. Но это зависит от очень многих вещей, очень много факторов».

«Будет здорово, если все получится. Если нет – это тоже нормально. Посмотрим, что будет дальше в моей карьере», – сказал Гвардиола.

Наставник работал только с клубными командами – Барселоной, Баварией и Манчестер Сити, с каждой из которых выигрывал главные национальные и еврокубковые трофеи.

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Манчестер Сити Пеп Гвардиола Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Иван Зинченко Источник: The Athletic
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