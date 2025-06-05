Гвардиола признал, какую команду хотел бы тренировать

Тренер Манчестер Сити Жузеп Гвардиола признал, что его интересует возможность работы в национальной команде – наставник хотел бы получить опыт работы на чемпионате мира или Евро.

«Я хочу быть с национальной командой на чемпионате мира или Евро. Всегда думал об этом. Но это зависит от очень многих вещей, очень много факторов».

«Будет здорово, если все получится. Если нет – это тоже нормально. Посмотрим, что будет дальше в моей карьере», – сказал Гвардиола.

Наставник работал только с клубными командами – Барселоной, Баварией и Манчестер Сити, с каждой из которых выигрывал главные национальные и еврокубковые трофеи.