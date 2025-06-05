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Клубный чемпионат мира
05 июня 2025, 15:40 | Обновлено 05 июня 2025, 15:50
840
0

У ФИФА проблемы с Клубным ЧМ. Месси не помогает, ждут Роналду

Фиксируются слабые продажи билетов

05 июня 2025, 15:40 | Обновлено 05 июня 2025, 15:50
840
0
У ФИФА проблемы с Клубным ЧМ. Месси не помогает, ждут Роналду
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

ФИФА была вынуждена значительно снизить цены на билеты матчей Клубного чемпионата мира.

Сообщается, что на игру-открытие 14 июля между Интер Майами и Аль-Айном пока продали меньше 20 тысяч билетов, хотя стадион вмещает 65 тысяч зрителей.

В ФИФА опасаются, что во время турнира, на который организация делает большую ставку, на трибунах будут постоянно видны свободные места.

В случае с Интером не помогает даже участие Лионеля Месси.

Ранее президент ФИФА Джанни Инфантино открыто заявил, что надеется увидеть на турнире Криштиану Роналду, однако Аль-Наср не участвует в Клубном чемпионате мира.

Но еще есть шанс, что португальский бомбардир успеет перейти в другую команду.

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клубный чемпионат мира по футболу ФИФА Криштиану Роналду Лионель Месси
Иван Зинченко Источник: The Athletic
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