У ФИФА проблемы с Клубным ЧМ. Месси не помогает, ждут Роналду

ФИФА была вынуждена значительно снизить цены на билеты матчей Клубного чемпионата мира.

Сообщается, что на игру-открытие 14 июля между Интер Майами и Аль-Айном пока продали меньше 20 тысяч билетов, хотя стадион вмещает 65 тысяч зрителей.

В ФИФА опасаются, что во время турнира, на который организация делает большую ставку, на трибунах будут постоянно видны свободные места.

В случае с Интером не помогает даже участие Лионеля Месси.

Ранее президент ФИФА Джанни Инфантино открыто заявил, что надеется увидеть на турнире Криштиану Роналду, однако Аль-Наср не участвует в Клубном чемпионате мира.

Но еще есть шанс, что португальский бомбардир успеет перейти в другую команду.