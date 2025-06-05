У ФИФА проблемы с Клубным ЧМ. Месси не помогает, ждут Роналду
Фиксируются слабые продажи билетов
ФИФА была вынуждена значительно снизить цены на билеты матчей Клубного чемпионата мира.
Сообщается, что на игру-открытие 14 июля между Интер Майами и Аль-Айном пока продали меньше 20 тысяч билетов, хотя стадион вмещает 65 тысяч зрителей.
В ФИФА опасаются, что во время турнира, на который организация делает большую ставку, на трибунах будут постоянно видны свободные места.
В случае с Интером не помогает даже участие Лионеля Месси.
Ранее президент ФИФА Джанни Инфантино открыто заявил, что надеется увидеть на турнире Криштиану Роналду, однако Аль-Наср не участвует в Клубном чемпионате мира.
Но еще есть шанс, что португальский бомбардир успеет перейти в другую команду.
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