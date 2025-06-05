«Есть интересующие игроки». Пономарев рассказал о трансферных планах ЛНЗ

Новый главный тренер черкасского ЛНЗ Виталий Пономарев озвучил трансферные планы «фиолетовых». Специалист заявил, что в расположение черкасской команды могут присоединиться футболисты «Руха».

- Возвращаясь в ЛНЗ, известны ли игроки, которые уж точно покинут команду этим летом? В СМИ была информация об уходе хавбека Оливье Тилля.

– На сегодняшний день я об этом не буду говорить. Еще ведется работа. Когда уже будут окончательные решения, клуб о них объявит.

– Интересно ли вам было бы пригласить в ЛНЗ кого-нибудь из своих экс-подопечных из Руха? Также уже с вашим новым клубом ассоциируют голкипера Дмитрия Ледвия, защитника Романа Дидыка и хавбека Артура Рябова.

– Есть интересующие игроки. Однако, опять же, говорить о новичках я буду готов только после их объявления. Сейчас бы не хотел.

– На какие позиции вы ищете новичков?

– Практически все позиции нужно смотреть. Анализируем очень тщательно, кто нам потребуется.

– Есть ли какие-то особые критерии поиска?

– Самое главное, чтобы футболист выполнял требования тренерского штаба. Все остальное не имеет разницы, – сказал специалист.