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  4. «Есть интересующие игроки». Пономарев рассказал о трансферных планах ЛНЗ
Украина. Премьер лига
05 июня 2025, 16:47 | Обновлено 05 июня 2025, 17:23
595
0

«Есть интересующие игроки». Пономарев рассказал о трансферных планах ЛНЗ

Коуч считает, что «фиолетовым» нужно усиливаться

05 июня 2025, 16:47 | Обновлено 05 июня 2025, 17:23
595
0
«Есть интересующие игроки». Пономарев рассказал о трансферных планах ЛНЗ
ФК ЛНЗ. Виталий Пономарев

Новый главный тренер черкасского ЛНЗ Виталий Пономарев озвучил трансферные планы «фиолетовых». Специалист заявил, что в расположение черкасской команды могут присоединиться футболисты «Руха».

- Возвращаясь в ЛНЗ, известны ли игроки, которые уж точно покинут команду этим летом? В СМИ была информация об уходе хавбека Оливье Тилля.

– На сегодняшний день я об этом не буду говорить. Еще ведется работа. Когда уже будут окончательные решения, клуб о них объявит.

– Интересно ли вам было бы пригласить в ЛНЗ кого-нибудь из своих экс-подопечных из Руха? Также уже с вашим новым клубом ассоциируют голкипера Дмитрия Ледвия, защитника Романа Дидыка и хавбека Артура Рябова.

– Есть интересующие игроки. Однако, опять же, говорить о новичках я буду готов только после их объявления. Сейчас бы не хотел.

– На какие позиции вы ищете новичков?

– Практически все позиции нужно смотреть. Анализируем очень тщательно, кто нам потребуется.

– Есть ли какие-то особые критерии поиска?

– Самое главное, чтобы футболист выполнял требования тренерского штаба. Все остальное не имеет разницы, – сказал специалист.

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Виталий Пономарев трансферы трансферы УПЛ ЛНЗ Черкассы Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Украинский футбол
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