«Оба гола привез Та». Реакция фанов на фиаско Германии в полуфинале ЛН

В среду, 4 июня, состоялся полуфинальный матч Лиги наций Германия – Португалия. Поединок прошел в Мюнхене и завершился поражением сборной Германии со счетом 1:2.

Сборная Германии открыла счет на 48-й минуте. Автором гола стал Флориан Вирц.

Но затем сборная Португалии перехватила инициативу, и на 63-й минуте Франсишку Консейсау сравнял счет. А на 68-й минуте забил Криштиану Роналду.

Отыграться сборная Германии не смогла. Да и моментов у ворот соперника практически не создала. Теперь команда сыграет за третье место с проигравшим в паре Испания – Франция.

Болельщики сборной Германии разочарованы поражением. А также игрой команды во втором тайме.

A3xtro: Никогда больше не играйте с Миттельштадтом, когда Биссек снова будет здоров, и я больше никогда не хочу видеть Вольтемаде.

emirsvibe: Позорное выступление! Тер Штеген, Госенс, Фюллькруг и т. д.

lolpollo: Оглядываясь на прошлый сезон, что делали Феликс Нмеча, Фюллькруг, Антон и Адееми в национальной сборной? С заменами на 60-й минуте игра для Германии закончилась: никакого контроля, никаких голевых моментов и защиты.

Jan: Ну вот что случается, когда не вызываешь игроков Гамбурга.

Marcel: Такую игру редко увидишь, разве что смотришь в Региональную лигу, а в таком случае ты с ней хорошо знаком. Респект за такую ​​плохую игру, и, конечно, отличные замены от Нагельсманна. Госенс защищался ужасно, а Гнабри уничтожил нападение.

Der Bvb Don(yell): Как бы сегодня ни защищались Кох, Киммих и Антон, это было просто вау. У них в составе были Та и Миттельштадт. Оба гола явно привез Та. Невероятно плохо сегодня. Мы выиграли бы с любым другим центральным защитником. Гнабри и Госсенс также были очень плохи.

calvin: А Нагельсманн вообще смотрит матчи Бундеслиги? Например, матчи Баварии Мюнхен?

Marcel: Итак, сегодня на поле было как минимум полдюжины игроков, которым на самом деле нет места в национальной сборной. Надеемся, что ситуация улучшится с возвращением Шлоттербека, Штиллера, Мусиалы и других.

Hamache/Ilyes: Нагельсманн снова испортил всю игру своими паршивыми заменами. Когда он научится делать замены, и почему такие игроки, как Гнабри и Фюллькруг, вообще вызываются?

Baldon: Если в национальной сборной все еще есть Госенс, Горецка, Гнабри и т. д., значит, в молодежном футболе многое идет не так…