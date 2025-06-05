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  4. Названа сумма, в которую Карпатам обойдется выкуп контракта Жана Педросо
Украина. Премьер лига
05 июня 2025, 12:46 |
468
0

Названа сумма, в которую Карпатам обойдется выкуп контракта Жана Педросо

Бразильского центрбека можно будет взять на постоянной основе дешевле чем за миллион евро

05 июня 2025, 12:46 |
468
0
Названа сумма, в которую Карпатам обойдется выкуп контракта Жана Педросо
ФК Коритиба. Жан Педросо

Львовские «Карпаты» проявляют готовность выкупить контракт 21-летнего бразильского центрбека Жана Педросо, который в сезоне-2024/25 выступал за украинскую команду на правах аренды.

По информации журналиста Рожерио Скарионе, «Коритиба», которой принадлежит контракт Педросо, была уведомлена о том, что «Карпаты» выкупят центрбека.

Сделка обойдется львовянам в 700 тысяч евро. За эту сумму «Карпаты» выкупят 70% экономических прав на футболиста, а остальные 30% останутся за «Коритибой».

Ранее сообщалось, что «Коритиба» будет готова дать шанс Жану Педросо в первой команде в Серии В, если «Карпаты» откажутся от выкупа защитника.

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Жан Педросо Коритиба Карпаты Львов трансферы УПЛ трансферы
Алексей Сливченко Источник: X (Twitter)
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