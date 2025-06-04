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  4. Коритиба готова дать шанс Жану Педросо, если Карпаты его не выкупят
Украина. Премьер лига
04 июня 2025, 18:46 |
48
0

Коритиба готова дать шанс Жану Педросо, если Карпаты его не выкупят

В бразильском клубе положительно оценивают прогресс, которого центрбек добился в УПЛ

04 июня 2025, 18:46 |
48
0
Коритиба готова дать шанс Жану Педросо, если Карпаты его не выкупят
Getty Images/Global Images Ukraine. Жан Педросо

Клуб бразильской Серии В «Коритиба» рассматривает возможность предоставления шанса проявить себя в первой команде 21-летнему центрбеку Жану Педросо, который ныне арендован «Карпатами».

У львовян есть опция на выкуп контракта Педросо, действующая до 30 июня. Украинский клуб намерен ее активировать, однако если этого не произойдет, то защитник вернется в «Коритибу».

В «Коритибе» в целом положительно оценивают прогресс, которого Педрово добился, выступая в УПЛ за «Карпаты».

Известно, что контракт Педросо с «Коритибой» действует до конца 2026 года. Клаусула центрбека равна 60 миллионам евро.

За «Карпаты» бразильский защитник сыграл в сезоне-2024/25 22 матча, в которых забил 1 мяч.

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Жан Педросо Коритиба Карпаты Львов трансферы УПЛ трансферы
Алексей Сливченко Источник: Globo Esporte
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