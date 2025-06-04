Коритиба готова дать шанс Жану Педросо, если Карпаты его не выкупят

Клуб бразильской Серии В «Коритиба» рассматривает возможность предоставления шанса проявить себя в первой команде 21-летнему центрбеку Жану Педросо, который ныне арендован «Карпатами».

У львовян есть опция на выкуп контракта Педросо, действующая до 30 июня. Украинский клуб намерен ее активировать, однако если этого не произойдет, то защитник вернется в «Коритибу».

В «Коритибе» в целом положительно оценивают прогресс, которого Педрово добился, выступая в УПЛ за «Карпаты».

Известно, что контракт Педросо с «Коритибой» действует до конца 2026 года. Клаусула центрбека равна 60 миллионам евро.

За «Карпаты» бразильский защитник сыграл в сезоне-2024/25 22 матча, в которых забил 1 мяч.