Карпаты могут выкупить еще одного бразильца

«Карпаты» прилагают усилия, чтобы воспользоваться опцией выкупа и оставить у себя на полноценной основе арендованных бразильцев. Ранее сообщалось, что есть прогресс в переговорах по этому вопросу с легионером из Бразилии Бруниньо.

Кроме того, как стало известно Sport.ua, в скором времени полноценным игроком львовского клуба станет также бразилец Жан Педросо, который качественно проявил себя в УПЛ и сейчас клубы согласовывают последние нюансы относительно полноценного перехода легионера из «Куритибы» в «Карпаты».

Ориентировочная сумма, которую бразильский клуб выставлял за права на Педросо, когда он впервые приехал в Украину, составила 1,5 миллиона долларов.

Также, по имеющейся информации, «Карпаты» проявляют интерес к 35-летнему вратарю Валерию Юрчуку, который в последнее время выступал за перволиговое «Подолье». Это свидетельствует о том, что возможно «зелено-белые» настроены продать кипера Александра Кемкина, который весной проиграл конкуренцию Якову Кинарейкину.

Ранее сообщалось, что «Карпаты» готовятся объявить о переходе двух игроков «Движения».