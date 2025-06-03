Карпаты могут выкупить еще одного бразильца
Также команда Лупашко положила глаз на голкипера Первой лиги
«Карпаты» прилагают усилия, чтобы воспользоваться опцией выкупа и оставить у себя на полноценной основе арендованных бразильцев. Ранее сообщалось, что есть прогресс в переговорах по этому вопросу с легионером из Бразилии Бруниньо.
Кроме того, как стало известно Sport.ua, в скором времени полноценным игроком львовского клуба станет также бразилец Жан Педросо, который качественно проявил себя в УПЛ и сейчас клубы согласовывают последние нюансы относительно полноценного перехода легионера из «Куритибы» в «Карпаты».
Ориентировочная сумма, которую бразильский клуб выставлял за права на Педросо, когда он впервые приехал в Украину, составила 1,5 миллиона долларов.
Также, по имеющейся информации, «Карпаты» проявляют интерес к 35-летнему вратарю Валерию Юрчуку, который в последнее время выступал за перволиговое «Подолье». Это свидетельствует о том, что возможно «зелено-белые» настроены продать кипера Александра Кемкина, который весной проиграл конкуренцию Якову Кинарейкину.
Ранее сообщалось, что «Карпаты» готовятся объявить о переходе двух игроков «Движения».
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