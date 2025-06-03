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Украина. Премьер лига
03 июня 2025, 15:13 |
935
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Карпаты могут выкупить еще одного бразильца

Также команда Лупашко положила глаз на голкипера Первой лиги

03 июня 2025, 15:13 |
935
0
Карпаты могут выкупить еще одного бразильца
ФК Карпаты Львов. Жан Педросо

«Карпаты» прилагают усилия, чтобы воспользоваться опцией выкупа и оставить у себя на полноценной основе арендованных бразильцев. Ранее сообщалось, что есть прогресс в переговорах по этому вопросу с легионером из Бразилии Бруниньо.

Кроме того, как стало известно Sport.ua, в скором времени полноценным игроком львовского клуба станет также бразилец Жан Педросо, который качественно проявил себя в УПЛ и сейчас клубы согласовывают последние нюансы относительно полноценного перехода легионера из «Куритибы» в «Карпаты».

Ориентировочная сумма, которую бразильский клуб выставлял за права на Педросо, когда он впервые приехал в Украину, составила 1,5 миллиона долларов.

Также, по имеющейся информации, «Карпаты» проявляют интерес к 35-летнему вратарю Валерию Юрчуку, который в последнее время выступал за перволиговое «Подолье». Это свидетельствует о том, что возможно «зелено-белые» настроены продать кипера Александра Кемкина, который весной проиграл конкуренцию Якову Кинарейкину.

Ранее сообщалось, что «Карпаты» готовятся объявить о переходе двух игроков «Движения».

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Карпаты Львов Подолье Хмельницкий Валерий Юрчук Бруниньо Жан Педросо Александр Кемкин трансферы трансферы УПЛ аренда игрока инсайд
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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