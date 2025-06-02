Карпаты готовятся объявить о переходе двух игроков Руха

Клуб УПЛ Карпаты в ближайшее время готовятся объявить о переходе полузащитников Руха Евгения Пастуха и Марко Сапуги.

«Сапуга и Пастух – уже игроки Карпат. Но остальные основные футболисты остаются в Рухе. Такая у меня информация», – сказал журналист Игорь Цыганык.

21-летний Пастух в минувшем сезоне провел 23 матча, забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу. У 22-летнего Сапуги, который восстанавливался после тяжелой травмы, лишь 1 матч.

Зимой Карпаты и Рух объявили о слиянии клубов, однако на этот момент обе команды продолжают играть в УПЛ.