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Украина. Премьер лига
02 июня 2025, 17:45 | Обновлено 02 июня 2025, 17:46
379
0

Карпаты готовятся объявить о переходе двух игроков Руха

Сапуга и Пастух близки к переходу в команду Лупашко

02 июня 2025, 17:45 | Обновлено 02 июня 2025, 17:46
379
0
Карпаты готовятся объявить о переходе двух игроков Руха
ФК Рух. Марко Сапуга

Клуб УПЛ Карпаты в ближайшее время готовятся объявить о переходе полузащитников Руха Евгения Пастуха и Марко Сапуги.

«Сапуга и Пастух – уже игроки Карпат. Но остальные основные футболисты остаются в Рухе. Такая у меня информация», – сказал журналист Игорь Цыганык.

21-летний Пастух в минувшем сезоне провел 23 матча, забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу. У 22-летнего Сапуги, который восстанавливался после тяжелой травмы, лишь 1 матч.

Зимой Карпаты и Рух объявили о слиянии клубов, однако на этот момент обе команды продолжают играть в УПЛ.

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Карпаты Львов Рух Львов Марко Сапуга Евгений Пастух (футболист) Украинская Премьер-лига трансферы трансферы УПЛ
Иван Зинченко Источник: Циганик LIVE
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