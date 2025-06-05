В клубе УПЛ считают, что не попали в еврокубки из-за стимуляции соперников

Главный тренер львовских «Карпат» Владислав Лупашко подвел итоги чемпионата для своей команды, а также назвал причину, почему его подопечные не сумели пробиться в еврокубки:

– Были ли вообще внутри команды какие-то разговоры, что «Колос» и «Заря» выглядят мотивированнее, чем обычно – и что нужно под них по-другому подстраиваться?

– Стимуляция третьей стороной – вы это имеете в виду?

– В частности. Много сейчас разговоров распространяется на эту тему. Мол, соперники выглядели совсем не так, как в предыдущих турах до матчей с вами.

– Думаю, все понимают, почему это произошло. Вроде бы говорят, что это запрещено сейчас в Украине. Понимаю, что это все нужно доказать – но оно на поверхности. Футболисты между собой разговаривают, все всё знают.

Соперники действительно были такими. Я встречался с этим и в прошлом сезоне в «Ингульце». Мое личное мнение – не нужно обращать внимание на то, на что ты не имеешь влияния. Мы имеем влияние на тренировочный процесс, на подготовку к матчу. Все остальное – мелочи и вещи, на которые повлиять не можем. Даже не нужно в это вникать, – сказал Лупашко.

По итогам сезона 2024/25 «Карпаты» набрали 46 баллов и заняли шестое место в турнирной таблице. От зоны еврокубков львовский коллектив отстал всего на два балла.