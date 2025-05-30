Клуб УПЛ заплатит больше миллиона евро за бразильского легионера

Атакующий полузащитник львовских «Карпат» Бруниньо с высокой вероятностью останется в чемпионате Украины на постоянной основе.

Бразилец играет в Премьер-лиге на правах аренды, а его контракт принадлежит клубу «Атлетико Минейро». 30 июня 2025 года заканчивается арендное соглашение и легионер должен вернуться в Бразилию, однако «Карпаты» намерены активировать опцию выкупа.

Источник сообщает, что украинской команде придется заплатить больше одного миллиона евро за полноценный трансфер, однако инвесторы львовского клуба считают эту сумму оправданной.

Сам Бруниньо полностью доволен своим положением и готов остаться в чемпионате Украины. Бразилец перебрался в «Карпаты» в сентябре прошлого года – провел 25 матчей во всех турнирах, где забил восемь голов и отдал три результативные передачи.