Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Клуб УПЛ заплатит больше миллиона евро за бразильского легионера
Украина. Премьер лига
30 мая 2025, 19:53 |
2202
0

Клуб УПЛ заплатит больше миллиона евро за бразильского легионера

Бруниньо намерен остаться в составе львовских «Карпат»

30 мая 2025, 19:53 |
2202
0
Клуб УПЛ заплатит больше миллиона евро за бразильского легионера
Instagram. Бруниньо

Атакующий полузащитник львовских «Карпат» Бруниньо с высокой вероятностью останется в чемпионате Украины на постоянной основе.

Бразилец играет в Премьер-лиге на правах аренды, а его контракт принадлежит клубу «Атлетико Минейро». 30 июня 2025 года заканчивается арендное соглашение и легионер должен вернуться в Бразилию, однако «Карпаты» намерены активировать опцию выкупа.

Источник сообщает, что украинской команде придется заплатить больше одного миллиона евро за полноценный трансфер, однако инвесторы львовского клуба считают эту сумму оправданной.

Сам Бруниньо полностью доволен своим положением и готов остаться в чемпионате Украины. Бразилец перебрался в «Карпаты» в сентябре прошлого года – провел 25 матчей во всех турнирах, где забил восемь голов и отдал три результативные передачи.

По теме:
Реал повесил ценник на Лунина и начал переговоры с другим голкипером
Все зависит от Шовковского. Перспективный легионер приедет в Динамо
ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс попрощался с ведущим форвардом
чемпионат Бразилии по футболу Атлетико Минейро Карпаты Львов Бруниньо трансферы трансферы УПЛ аренда игрока
Николай Титюк Источник: Telegram
Оцените материал
(12)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Назван клуб, который в сезоне 2025/26 будет тренировать Ротань
Футбол | 29 мая 2025, 21:31 51
ОФИЦИАЛЬНО. Назван клуб, который в сезоне 2025/26 будет тренировать Ротань
ОФИЦИАЛЬНО. Назван клуб, который в сезоне 2025/26 будет тренировать Ротань

Украинский специалист выбрал «Полесье»

Все решено. Рома готовится объявить о новом тренере
Футбол | 30 мая 2025, 20:49 0
Все решено. Рома готовится объявить о новом тренере
Все решено. Рома готовится объявить о новом тренере

Гасперини станет новым наставником Артема Довбика

ЯСТРЕМСКАЯ: «За полчаса до матча я приняла еще одну дозу парацетамола»
Теннис | 30.05.2025, 16:32
ЯСТРЕМСКАЯ: «За полчаса до матча я приняла еще одну дозу парацетамола»
ЯСТРЕМСКАЯ: «За полчаса до матча я приняла еще одну дозу парацетамола»
Звезда бокса: «Он его просто побьет. Да, это легенда, но пора на пенсию»
Бокс | 30.05.2025, 02:50
Звезда бокса: «Он его просто побьет. Да, это легенда, но пора на пенсию»
Звезда бокса: «Он его просто побьет. Да, это легенда, но пора на пенсию»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Мне нравится этот вратарь. Это не его вина»
Футбол | 30.05.2025, 00:02
Мирон МАРКЕВИЧ: «Мне нравится этот вратарь. Это не его вина»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Мне нравится этот вратарь. Это не его вина»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Трубина хотят подписать два мировых гранда. Анатолий принял решение
Трубина хотят подписать два мировых гранда. Анатолий принял решение
29.05.2025, 07:48 9
Футбол
Впервые в истории три украинки сыграют в 1/16 финала Ролан Гаррос 2025
Впервые в истории три украинки сыграют в 1/16 финала Ролан Гаррос 2025
29.05.2025, 00:20 1
Теннис
Лаки-лузер в огне. Стародубцева наказала россиянку во втором раунде РГ-2025
Лаки-лузер в огне. Стародубцева наказала россиянку во втором раунде РГ-2025
28.05.2025, 17:15 53
Теннис
Украинский клуб отказался участвовать в турнире из-за российских команд
Украинский клуб отказался участвовать в турнире из-за российских команд
28.05.2025, 19:25 4
Футбол
Журналист – о поступке Мудрика: «Это очень странно. Мареска был ошеломлен»
Журналист – о поступке Мудрика: «Это очень странно. Мареска был ошеломлен»
29.05.2025, 12:44 6
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Украина объявила о бойкоте ЧМ-2025 по дзюдо
ОФИЦИАЛЬНО. Украина объявила о бойкоте ЧМ-2025 по дзюдо
29.05.2025, 15:41 6
Другие виды
ОФИЦИАЛЬНО. Украинский футболист подписал новый контракт с клубом АПЛ
ОФИЦИАЛЬНО. Украинский футболист подписал новый контракт с клубом АПЛ
29.05.2025, 17:07 4
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер начнет сезон с 1-го раунда квалификации Лиги Европы
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер начнет сезон с 1-го раунда квалификации Лиги Европы
29.05.2025, 21:59 107
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем