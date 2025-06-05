Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Зубков стал одним из лучших игроков чемпионата после перехода в Турцию
Турция
05 июня 2025, 11:15 |
328
0

Зубков стал одним из лучших игроков чемпионата после перехода в Турцию

Вингер «Трабзонспора» забил шесть голов и отдал три результативные передачи

05 июня 2025, 11:15 |
328
0
Зубков стал одним из лучших игроков чемпионата после перехода в Турцию
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зубков

Вингер турецкого «Трабзонспора» и сборной Украины Александр Зубков стал одним из лучших игроков чемпионата по системе гол плюс пас после своего перехода в новый клуб.

С момента дебюта в турецкой Суперлиге 28-летний футболист забил шесть голов и отдал три результативные передачи в 15 матчах. За этот период времени только пять игроков сумели оформить больше результативных действий, чем украинец.

Зубков перебрался в «Трабзонспор» из донецкого «Шахтера» за 6 млн евро во время зимнего трансферного окна. Турецкий клуб занял седьмое место в турнирной таблице и не сумел пробиться в еврокубки.

Результативные действия игроков турецкой Суперлиги: (после прихода Зубкова):

  1. Виктор Осимхен (Галатасарай) – 14 голов, один ассист
  2. Али Сове (Ризеспор) – 10 голов, два ассиста
  3. Рафа Силва (Бешикташ) – 7 голов, четыре ассиста
  4. Андерсон Талиска (Фенербахче) – 9 голов, один ассист
  5. Мигел Кардосо (Кайсериспор) – 6 голов, четыре ассиста
  6. Александр Зубков (Трабзонспор) – 6 голов, три ассиста
По теме:
Украинский защитник заинтересовал клуб-чемпион. Речь не о Забарном
ОФИЦИАЛЬНО. Форвард сборной Польши будет выступать в чемпионате Катара
Вместо одной легенды – другая. Назван новый тренер Степаненко в Эюпспоре
чемпионат Турции по футболу Трабзонспор Александр Зубков
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 4 июня
Футбол | 04 июня 2025, 12:21 0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 4 июня
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 4 июня

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

Олег БЛОХИН: «Он – одессит, пытался мне что-то доказать. Прекрати это»
Футбол | 04 июня 2025, 21:55 0
Олег БЛОХИН: «Он – одессит, пытался мне что-то доказать. Прекрати это»
Олег БЛОХИН: «Он – одессит, пытался мне что-то доказать. Прекрати это»

Экс-тренер сборной Украины – о работе с Андреем Ворониным

ВИДЕО. Андреева послала тренера на три буквы в провальном матче на РГ-2025
Теннис | 05.06.2025, 05:20
ВИДЕО. Андреева послала тренера на три буквы в провальном матче на РГ-2025
ВИДЕО. Андреева послала тренера на три буквы в провальном матче на РГ-2025
Алонсо нашел новую девятку для Реала. Хаби запросил трансфер
Футбол | 04.06.2025, 21:21
Алонсо нашел новую девятку для Реала. Хаби запросил трансфер
Алонсо нашел новую девятку для Реала. Хаби запросил трансфер
Испания – Франция. Прогноз и анонс на матч 1/2 финала Лиги наций 2024/25
Футбол | 05.06.2025, 11:00
Испания – Франция. Прогноз и анонс на матч 1/2 финала Лиги наций 2024/25
Испания – Франция. Прогноз и анонс на матч 1/2 финала Лиги наций 2024/25
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Убийца королей». Леннокс Льюис назвал победителя реванша Усик – Дюбуа
«Убийца королей». Леннокс Льюис назвал победителя реванша Усик – Дюбуа
04.06.2025, 00:01 4
Бокс
Это не сон. Определены все пары 1/2 финала Ролан Гаррос 2025 у женщин
Это не сон. Определены все пары 1/2 финала Ролан Гаррос 2025 у женщин
04.06.2025, 19:28
Теннис
Металлист 1925 готовится сменить название. Известно, на какое
Металлист 1925 готовится сменить название. Известно, на какое
04.06.2025, 02:31 12
Футбол
Флойд МЕЙВЕЗЕР: «Это великий боксер, он точно будет в зале славы»
Флойд МЕЙВЕЗЕР: «Это великий боксер, он точно будет в зале славы»
04.06.2025, 03:44
Бокс
Экс-пилот Ф1: Еще раз так сделаешь – вылетишь, Феррари не нужны такие люди
Экс-пилот Ф1: Еще раз так сделаешь – вылетишь, Феррари не нужны такие люди
03.06.2025, 12:29
Авто/мото
Олег БЛОХИН: «Он хотел продвинуть своего сына в сборную Украины»
Олег БЛОХИН: «Он хотел продвинуть своего сына в сборную Украины»
04.06.2025, 08:46 7
Футбол
Олег БЛОХИН: «Они пьяные появились в расположении сборной. Я их выгнал»
Олег БЛОХИН: «Они пьяные появились в расположении сборной. Я их выгнал»
04.06.2025, 07:50 2
Футбол
Известно, почему Динамо и Шахтер не захотели играть Суперкубок Украины
Известно, почему Динамо и Шахтер не захотели играть Суперкубок Украины
04.06.2025, 02:45 9
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем