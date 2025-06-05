Зубков стал одним из лучших игроков чемпионата после перехода в Турцию

Вингер турецкого «Трабзонспора» и сборной Украины Александр Зубков стал одним из лучших игроков чемпионата по системе гол плюс пас после своего перехода в новый клуб.

С момента дебюта в турецкой Суперлиге 28-летний футболист забил шесть голов и отдал три результативные передачи в 15 матчах. За этот период времени только пять игроков сумели оформить больше результативных действий, чем украинец.

Зубков перебрался в «Трабзонспор» из донецкого «Шахтера» за 6 млн евро во время зимнего трансферного окна. Турецкий клуб занял седьмое место в турнирной таблице и не сумел пробиться в еврокубки.

Результативные действия игроков турецкой Суперлиги: (после прихода Зубкова):