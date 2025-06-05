Зубков стал одним из лучших игроков чемпионата после перехода в Турцию
Вингер «Трабзонспора» забил шесть голов и отдал три результативные передачи
Вингер турецкого «Трабзонспора» и сборной Украины Александр Зубков стал одним из лучших игроков чемпионата по системе гол плюс пас после своего перехода в новый клуб.
С момента дебюта в турецкой Суперлиге 28-летний футболист забил шесть голов и отдал три результативные передачи в 15 матчах. За этот период времени только пять игроков сумели оформить больше результативных действий, чем украинец.
Зубков перебрался в «Трабзонспор» из донецкого «Шахтера» за 6 млн евро во время зимнего трансферного окна. Турецкий клуб занял седьмое место в турнирной таблице и не сумел пробиться в еврокубки.
Результативные действия игроков турецкой Суперлиги: (после прихода Зубкова):
- Виктор Осимхен (Галатасарай) – 14 голов, один ассист
- Али Сове (Ризеспор) – 10 голов, два ассиста
- Рафа Силва (Бешикташ) – 7 голов, четыре ассиста
- Андерсон Талиска (Фенербахче) – 9 голов, один ассист
- Мигел Кардосо (Кайсериспор) – 6 голов, четыре ассиста
- Александр Зубков (Трабзонспор) – 6 голов, три ассиста
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