В среду, 4 июня, в Мюнхене состоялся полуфинальный матч Лиги наций между сборными Германии и Португалии. Победу со счетом 2:1 одержала команда Криштиану Роналду.

Первый тайм активнее провела сборная Германии. Но пробить голкипера сборной Португалии не смогла.

Забили немцы на 48-й минуте. Автором гола стал Флориан Вирц.

Тренер сборной Португалии внес корректировки в игру, поменяв сразу троих игроков. И замены сработали. Сборная Португалии стала действовать более активно, и на 63-й минуте Франсишку Консейсау сравнял счет.

Португалия не остановилась. На 68-й минуте забил Криштиану Роналду. Этот гол стал для португальца 937-м в профессиональной карьере.

Сборная Португалии одержала победу. В финале лиги наций команда сыграет с победителем пары Испания – Франция.

Болельщики сборной Португалии довольны победой и восхищаются Криштиано Роналду. Но не перестают критиковать главного тренера Роберто Мартинеса.

Mário Correia: Роберто Мартинес, несомненно, самый плохой тренер, тренировавший сборную Португалии за последние 25 лет! Кто-то может понять Виттинью на скамейке запасных и Жоау Невеша на фланге, возможно, двух лучших полузащитников в мире на данный момент? Педру Нету так слаб, что больно, талант Чико тоже того стоил.

Можете ли вы пожалуйста отослать этого лысого парня? Представьте себе эти игроки с тренером.

Sameer Ronaldo: 40 лет, а до сих пор заставляешь плакать.

kyooni: 40-летний Криштиану Роналду – это высший уровень. А, всегда нужно подчеркивать важность Бруна Фернандеша.

ChiVerse | Web3 Football Manager: Удивительный матч! Поехали, финал ждет.

Deeply Nature: Роналду вдохновляет, Португалия побеждает!

NISSUE: Прекрасное выступление Португалии.

दिल_की_बातें: Какая эпическая победа над Германией! Криштиану Роналду и команда проявили упорство и талант. Теперь пришло время бороться за титул в финале!

Aar. Rod. R.: Феноменальный камбэк Португалии против Германии в Мюнхене. Сильная команда во главе с неутомимым Криштиану Роналду, который в свои 40 лет находится в впечатляющей форме.

pedroO: Я думаю, что все мы, португальцы душой и телом, соглашаемся, что у команды есть невероятный талант, но что нам нужно быть очень сплоченными и уверенными в нашей национальной команде! Поздравляем национальную команду, поздравляем Португалию!