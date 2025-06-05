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  4. Наставник Португалии прокомментировал победу в полуфинале Лиги наций
Лига наций
05 июня 2025, 08:18 |
367
0

Наставник Португалии прокомментировал победу в полуфинале Лиги наций

Подопечные Роберто Мартинеса одолели Германию со счетом 2:1

05 июня 2025, 08:18 |
367
0
Наставник Португалии прокомментировал победу в полуфинале Лиги наций
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберто Мартинес

4 июня состоялся полуфинальный матч Лиги наций, в котором сборная Португалии с минимальным счетом одолела команду Германии (2:1). После финального свистка главный тренер победителей Роберто Мартинес прокомментировал результат этой игры:

«Я думаю, что Германия – это команда, которая действительно проверяет тебя, особенно когда играешь на выезде. Но реальный фокус – это психологический аспект. Приехать в Германию, вдали от дома, играть перед полным стадионом, и знать, что в последний раз мы обыгрывали их 25 лет назад, это было настоящим испытанием характера.

Затем вы добавляете аспект пропущенного гола. Так что это действительно проверило наш характер. Я не мог быть более горд за игроков, чем сейчас. Поэтому я расскажу о психологическом аспекте, прежде чем мы поговорим о тактических концепциях, которые очень хорошо реализовали; это показывает, что работа, которую мы проделали за последние два с половиной года, сделала нас очень сильной командой.

Мы знали, что Германия обычно начинает очень хорошо. Теперь у нас был случай хорошего старта и более сильного завершения. Не только физический аспект; я думаю, что Чико (Франсиско Консейсау) и Нелсон (Семеду) принесли нам много энергии, это была возможность контролировать игру, больше владея мячом.

Это помогло сохранить нам контроль мяча, и это показывает, что мы улучшились после чемпионата Европы. Теперь у нас более сильный состав игроков, и все они могут привнести что-то новое. Мы показали, что можем даже больше. Это делает меня чрезвычайно гордым: я горд поведением игроков, сосредоточенностью и упорной работой, которую они проделывают за пределами поля», – заявил Мартинес.

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Лига наций сборная Португалии по футболу сборная Германии по футболу Роберто Мартинес пресс-конференция
Николай Титюк Источник: УЕФА
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