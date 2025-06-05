В Шахтере рассказали, по какому критерию обогнали Динамо в два раза

Руководитель отдела маркетинга и программ лояльности донецкого «Шахтера» Денис Фролов прокомментировал презентацию новой формы «горняков»:

«Прежде всего, учитывая нашу кампанию, которую мы сделали вместе с нашим партнером Puma, можно понять, что новая форма несет в себе идею зарождения и переосмысления новой энергии, начала чего-то нового, свершения и достижения новых целей и вершин.

Поэтому хочется, чтобы эта форма вдохновляла наших игроков, болельщиков и клуб на то, чтобы добиваться новых побед, новых целей и максимально раскрывать свой внутренний потенциал.

В прошлом году мы продлили контракт с Puma и сейчас наше сотрудничество пролонгировано вплоть до 2031-го. Мне кажется, что такое долгосрочное сотрудничество, которое продлевается еще до конца срока действия текущего контракта, говорит о том, что стороны удовлетворены сотрудничеством.

Уже два года подряд мы показываем рост в продажах Puma на 25-30%, что является еще одним важным моментом успешности сотрудничества, а форма продается примерно в 2,5 раза больше, чем джерси «Динамо», – прокомментировал Фролов.