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  4. В Шахтере рассказали, по какому критерию обогнали Динамо в два раза
Украина. Премьер лига
05 июня 2025, 07:27 |
757
0

В Шахтере рассказали, по какому критерию обогнали Динамо в два раза

Руководитель отдела маркетинга Денис Фролов прокомментировал презентацию новой формы

05 июня 2025, 07:27 |
757
0
В Шахтере рассказали, по какому критерию обогнали Динамо в два раза
ФК Шахтер Донецк

Руководитель отдела маркетинга и программ лояльности донецкого «Шахтера» Денис Фролов прокомментировал презентацию новой формы «горняков»:

«Прежде всего, учитывая нашу кампанию, которую мы сделали вместе с нашим партнером Puma, можно понять, что новая форма несет в себе идею зарождения и переосмысления новой энергии, начала чего-то нового, свершения и достижения новых целей и вершин.

Поэтому хочется, чтобы эта форма вдохновляла наших игроков, болельщиков и клуб на то, чтобы добиваться новых побед, новых целей и максимально раскрывать свой внутренний потенциал.

В прошлом году мы продлили контракт с Puma и сейчас наше сотрудничество пролонгировано вплоть до 2031-го. Мне кажется, что такое долгосрочное сотрудничество, которое продлевается еще до конца срока действия текущего контракта, говорит о том, что стороны удовлетворены сотрудничеством.

Уже два года подряд мы показываем рост в продажах Puma на 25-30%, что является еще одним важным моментом успешности сотрудничества, а форма продается примерно в 2,5 раза больше, чем джерси «Динамо», – прокомментировал Фролов.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Шахтер Донецк Динамо Киев игровая форма
Николай Титюк Источник: Трибуна
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