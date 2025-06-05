Смогут ли украинские клубы прервать ужасную серию в еврокубках?

В скором времени начнется еврокубковый сезон 2025/26. Александрия и Полесье займут старт со второго квалификационного раунда Лиги Конференций.

Представители УПЛ постараются прервать одну неприятную для украинских команд серию.

Уже почти 5 лет клубы УПЛ (если не считать Шахтер и Динамо), не могут пройти хотя бы одну стадию квалификаций еврокубков. Без выигрышная серия уже составляет 17 противостояний. Последней командой, проходившей своего соперника, был Колосс в 2020 году (ЛЕ, победа над греческим Арисом).