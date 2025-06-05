Смогут ли украинские клубы прервать ужасную серию в еврокубках?
Когда последний раз представители УПЛ проходили дальше в квалификации?
В скором времени начнется еврокубковый сезон 2025/26. Александрия и Полесье займут старт со второго квалификационного раунда Лиги Конференций.
Представители УПЛ постараются прервать одну неприятную для украинских команд серию.
Уже почти 5 лет клубы УПЛ (если не считать Шахтер и Динамо), не могут пройти хотя бы одну стадию квалификаций еврокубков. Без выигрышная серия уже составляет 17 противостояний. Последней командой, проходившей своего соперника, был Колосс в 2020 году (ЛЕ, победа над греческим Арисом).
- 2024: ЛК, Кривбасс – Бетис (Испания) 0:2 – 0:3
- 2024: ЛЕ, Кривбасс – Виктория (Чехия) 1:2 - 0:1
- 2024: ЛК, Полесье – Олимпия (Словения) 1:2 – 0:2
- 2024: ЛК, Днепр-1 - Пушкаш Академия (Венгрия) 0:3 - 0:3
- 2023: ЛЕ, Заря – Славия (Чехия) 2:1 - 0:2
- 2023: ЛК, Днепр-1 – Спартак (Словакия) 1:2 – 1:1
- 2023: ЛЕ, Днепр-1 – Славия (Чехия) 1:1 – 0:3
- 2023: ЛЧ, Днепр-1 – Панатинаикос (Греция) 1:3 – 2:2
- 2023: ЛК, Ворскла – Дела (Грузия) 2:1 – 1:3
- 2022: ЛЕ, Днепр-1 – АЭК (Кипр) 1:2 – 0:3
- 2022: ЛК, Заря - Университет (Румыния) 1:0 - 0:3
- 2022: ЛК, Ворскла – АИК (Швеция) 3:2 – 0:2
- 2021: ЛЕ, Заря – Рапид (Австрия) 2:3 – 0:3
- 2021: ЛК, Колос – Шахтер (Казахстан) 0:0 – 0:0 (1:3 – по пен.)
- 2021: ЛК, Ворскла – КуПС (Финляндия) 2:3 – 2:2
- 2020: ЛЕ, Десна – Вольфсбург (Германия) 0:2
- 2020: ЛЕ, Колос – Риека (Хорватия) 0:2
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