КОНСЕЙСАУ: «Мы показали, что команда – это не только 11 футболистов»

Полузащитник национальной сборной Португалии Франсишку Консейсау поделился эмоциями после матча против сборной Германии в полуфинале Лиги наций (2:1).

«Тренер сказал мне просто быть собой. Думаю, я вышел на поле, чтобы помочь команде с помощью имеющихся у меня навыков. Помочь тем, что я умею делать.

Думаю, что со своей задачей справились все вышедшие на замену футболисты. Мы показали, что команда – это не только 11 футболистов», – сказал португалец.

Во втором полуфинале встретятся национальные команды Франции и Испании. Матч запланирован на четверг, 5 июня. Стартовый свисток раздастся в 22:00 по киевскому времени.