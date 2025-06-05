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  4. КОНСЕЙСАУ: «Мы показали, что команда – это не только 11 футболистов»
Лига наций
05 июня 2025, 05:21 |
21
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КОНСЕЙСАУ: «Мы показали, что команда – это не только 11 футболистов»

Футболіст поспілкувався із журналістами після матчу Ліги націй

05 июня 2025, 05:21 |
21
0
КОНСЕЙСАУ: «Мы показали, что команда – это не только 11 футболистов»
Getty Images/Global Images Ukraine. Франсишку Консейсау

Полузащитник национальной сборной Португалии Франсишку Консейсау поделился эмоциями после матча против сборной Германии в полуфинале Лиги наций (2:1).

«Тренер сказал мне просто быть собой. Думаю, я вышел на поле, чтобы помочь команде с помощью имеющихся у меня навыков. Помочь тем, что я умею делать.

Думаю, что со своей задачей справились все вышедшие на замену футболисты. Мы показали, что команда – это не только 11 футболистов», – сказал португалец.

Во втором полуфинале встретятся национальные команды Франции и Испании. Матч запланирован на четверг, 5 июня. Стартовый свисток раздастся в 22:00 по киевскому времени.

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сборная Германии по футболу сборная Португалии по футболу Франсишку Консейсау Лига наций Германия - Португалия
Олег Вахоцкий Источник: УЕФА
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