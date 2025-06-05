КОНСЕЙСАУ: «Мы показали, что команда – это не только 11 футболистов»
Футболіст поспілкувався із журналістами після матчу Ліги націй
Полузащитник национальной сборной Португалии Франсишку Консейсау поделился эмоциями после матча против сборной Германии в полуфинале Лиги наций (2:1).
«Тренер сказал мне просто быть собой. Думаю, я вышел на поле, чтобы помочь команде с помощью имеющихся у меня навыков. Помочь тем, что я умею делать.
Думаю, что со своей задачей справились все вышедшие на замену футболисты. Мы показали, что команда – это не только 11 футболистов», – сказал португалец.
Во втором полуфинале встретятся национальные команды Франции и Испании. Матч запланирован на четверг, 5 июня. Стартовый свисток раздастся в 22:00 по киевскому времени.
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