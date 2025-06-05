Бернарду СИЛВА: «Матч с Германией? Рады победе и теперь ждем финала»

Полузащитник национальной сборной Португалии Бернарду Силва поделился эмоциями после матча против сборной Германии в полуфинале Лиги наций (2:1).

«Всегда непросто, когда пропускаешь быстрый гол во втором тайме. Но у нас крепкий характер. Рады победе и теперь ждем финала. Нужно успеть восстановиться и быть готовым к тому, чтобы бороться за победу ради нашей страны.

Если говорить о возможном сопернике в финале, то и Франция, и Испания очень сильны. В их составе собраны одни из лучших игроков мира. Сложно сказать, кто победит в их матче. В любом случае постараемся подготовиться наилучшим образом», – сказал Силва.

Во втором полуфинале встретятся национальные команды Франции и Испании. Матч запланирован на четверг, 5 июня. Стартовый свисток раздастся в 22:00 по киевскому времени.