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  4. Бернарду СИЛВА: «Матч с Германией? Рады победе и теперь ждем финала»
Лига наций
05 июня 2025, 04:59 |
62
0

Бернарду СИЛВА: «Матч с Германией? Рады победе и теперь ждем финала»

Футболист пообщался с журналистами после матча Лиги наций

05 июня 2025, 04:59 |
62
0
Бернарду СИЛВА: «Матч с Германией? Рады победе и теперь ждем финала»
Getty Images/Global Images Ukraine. Бернарду Силва

Полузащитник национальной сборной Португалии Бернарду Силва поделился эмоциями после матча против сборной Германии в полуфинале Лиги наций (2:1).

«Всегда непросто, когда пропускаешь быстрый гол во втором тайме. Но у нас крепкий характер. Рады победе и теперь ждем финала. Нужно успеть восстановиться и быть готовым к тому, чтобы бороться за победу ради нашей страны.

Если говорить о возможном сопернике в финале, то и Франция, и Испания очень сильны. В их составе собраны одни из лучших игроков мира. Сложно сказать, кто победит в их матче. В любом случае постараемся подготовиться наилучшим образом», – сказал Силва.

Во втором полуфинале встретятся национальные команды Франции и Испании. Матч запланирован на четверг, 5 июня. Стартовый свисток раздастся в 22:00 по киевскому времени.

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Бернарду Силва сборная Португалии по футболу сборная Германии по футболу Германия - Португалия Лига наций
Олег Вахоцкий Источник: УЕФА
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