Ассист Киммиха в своем юбилейном матче не помог сборной Германии

В первом полуфинальном матче Лиги Наций сборная Германии у себя дома в Мюнхене уступила сборной Португалии со счетом 1:2.

Немцы лидировали в матче благодаря голу Виртца с подачи Киммиха.

Йозуа Киммих в своем 100-м матче за сборную отдал свою 6-ю результативную передачу в Лиге Наций 2024/25. Немецкий полузащитник является лидером турнира по количеству ассистистов.

Эту результативную передачу Киммиха запер ударом головой Флориан Виртц, для которого этот гол стал лишь вторым в его карьере, забитым головой. Первый подобный забитый мяч Виртца был датирован февралем 2021 года (в матче Бундеслиги), или 1579 назад.

Интересным фактом является то, что после передач Йозуа Киммиха было забито уже 15 голов председателем игроками сборной Германии. В том числе все 5 последних голов председателем бундестима.

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