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  4. ВИДЕО. Профессионализм победил: как Синнер Бублика попустил на РГ-2025
Ролан Гаррос
05 июня 2025, 04:38 |
111
0

ВИДЕО. Профессионализм победил: как Синнер Бублика попустил на РГ-2025

Смотрите видеообзор матча 1/4 финала Ролан Гаррос 2025

05 июня 2025, 04:38 |
111
0
ВИДЕО. Профессионализм победил: как Синнер Бублика попустил на РГ-2025
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Бублик и Янник Синнер

4 июня лидер мирового рейтинга АТР Янник Синнер из Италии уверенно разобралась с представителем Казахстана Александром Бубликом в матче 1/4 финала Открытого чемпионата Франции 2025.

Итальянец одержал победу со счетом 6:1, 7:5, 6:0. Синнер наглядно показал разницу профессиональной подготовки и халатного отношения к спорту, даже учитывая сенсационную победу Бублика над Джеком Дрейпером.

Следующим соперником Синнера будет шестой сеяный Новак Джокович.

🏆 Ролан Гаррос 2025. 1/4 финала

Янник Синнер [1] – Александр Бублик – 6:1, 7:5, 6:0

Видеообзор матча

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Янник Синнер Александр Бублик видео теннисные видеообзоры Ролан Гаррос 2025
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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