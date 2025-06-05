ВИДЕО. Профессионализм победил: как Синнер Бублика попустил на РГ-2025

4 июня лидер мирового рейтинга АТР Янник Синнер из Италии уверенно разобралась с представителем Казахстана Александром Бубликом в матче 1/4 финала Открытого чемпионата Франции 2025.

Итальянец одержал победу со счетом 6:1, 7:5, 6:0. Синнер наглядно показал разницу профессиональной подготовки и халатного отношения к спорту, даже учитывая сенсационную победу Бублика над Джеком Дрейпером.

Следующим соперником Синнера будет шестой сеяный Новак Джокович.

🏆 Ролан Гаррос 2025. 1/4 финала

Янник Синнер [1] – Александр Бублик – 6:1, 7:5, 6:0

Видеообзор матча