ВИДЕО. Профессионализм победил: как Синнер Бублика попустил на РГ-2025
Смотрите видеообзор матча 1/4 финала Ролан Гаррос 2025
4 июня лидер мирового рейтинга АТР Янник Синнер из Италии уверенно разобралась с представителем Казахстана Александром Бубликом в матче 1/4 финала Открытого чемпионата Франции 2025.
Итальянец одержал победу со счетом 6:1, 7:5, 6:0. Синнер наглядно показал разницу профессиональной подготовки и халатного отношения к спорту, даже учитывая сенсационную победу Бублика над Джеком Дрейпером.
Следующим соперником Синнера будет шестой сеяный Новак Джокович.
🏆 Ролан Гаррос 2025. 1/4 финала
Янник Синнер [1] – Александр Бублик – 6:1, 7:5, 6:0
Видеообзор матча
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