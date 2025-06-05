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  4. ВИДЕО. У Зверева был шанс. 41 удар: Джокович феноменально спас брейк-поинт
Ролан Гаррос
05 июня 2025, 04:47 | Обновлено 05 июня 2025, 04:51
231
0

ВИДЕО. У Зверева был шанс. 41 удар: Джокович феноменально спас брейк-поинт

В четвертьфинале Ролан Гаррос Новак победил Александра в четырех сетах

05 июня 2025, 04:47 | Обновлено 05 июня 2025, 04:51
231
0
ВИДЕО. У Зверева был шанс. 41 удар: Джокович феноменально спас брейк-поинт
Getty Images/Global Images Ukraine. Новак Джокович и Александр Зверев

4 июня легендарный сербский теннисист и 24-кратный победитель турниров Grand Slam Новак Джокович в четырех сетах переиграл представителя Германии Александр Зверева в четвертьфинале Ролан Гаррос 2025.

Новак одержал победу со счетом 4:6, 6:3, 6:2, 6:4. Джокович выиграл девятое очное противостояние у Зверева.

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В пятом гейме четвертой партии на подаче Джоковича при 40:30 в пользу Зверева (брейк-поинт) теннисисты выдали крутой розыгрыш на 41 удар. Это был последний шанс Зверева зацепиться за поединок, но Новак спас брейк-поинт и затем постепенно, забирая свои подачи, закрыл за собой матч.

В полуфинале Открытого чемпионата Франции Новак поборется против первой ракетки мира Янника Синнера.

🏆 Ролан Гаррос 2025. 1/4 финала

Александр Зверев [3] – Новак Джокович [6] – 6:4, 3:6, 2:6, 4:6

ВИДЕО. У Зверева был шанс. 41 удар: Джокович феноменально спас брейк-поинт

Видеообзор матча

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Новак Джокович Александр Зверев теннисные видеообзоры видео Ролан Гаррос 2025
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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