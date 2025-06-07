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Англия
07 июня 2025, 03:08 | Обновлено 07 июня 2025, 06:11
489
0

ДЖЕРРАРД: «Он большой талант. Его приобретение – грандиозный трансфер»

Стивен – о возможном трансфере Флориана Вирца

07 июня 2025, 03:08 | Обновлено 07 июня 2025, 06:11
489
0
ДЖЕРРАРД: «Он большой талант. Его приобретение – грандиозный трансфер»
Getty Images/Global Images Ukraine. Стивен Джеррард

Легенда «Ливерпуля» Стивен Джеррард высказался о возможном трансфере Флориана Вирца из леверкузенского «Байера».

«Смотрите, ходят слухи о Флориане Вирце. Большой талант. Фантастически справился с Хаби Алонсо в Леверкузене. Это будет действительно грандиозное приобретение. Большой талант. Огромное будущее впереди. Поэтому Ливерпуль – это место для него. Будем надеяться, что нам это удастся», — сказал Джеррард.

В этом сезоне Вирц провел 45 матчей, забил 16 голов и сделал 15 ассистов. Ранее Хаби Алонсо отметил, что «Реалу» необходимо сделать трансфер Вирца.

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Флориан Вирц Стивен Джеррард трансферы АПЛ трансферы трансферы Бундеслиги Ливерпуль Байер
Дмитрий Олейник Источник: GiveMeSport
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