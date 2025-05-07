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  4. Алонсо поставил Реалу условие. Эти два трансфера необходимо оформить
Испания
07 мая 2025, 01:20 |
274
0

Алонсо поставил Реалу условие. Эти два трансфера необходимо оформить

Хаби настаивает, что «Реалу» нужен Флориан Вирц и Джонатан Та

07 мая 2025, 01:20 |
274
0
Алонсо поставил Реалу условие. Эти два трансфера необходимо оформить
Getty Images/Global Images Ukraine. Хаби Алонсо

Наставник «Байера» Хаби Алонсо уже в ближайшее время может возглавить мадридский «Реал».

По информации Defensa Central, Хаби Алонсо поставил «Реалу» условие – клуб должен как можно быстрее оформить трансферы двух игроков «Байера». Хаби хочет видеть в команде центрбека Джонатана Та и звездного хавбека Флориана Вирца. Отмечается, что «Байер» будет готов отпустить Вирца, если клубу предложат 100 миллионов евро.

В этом сезоне Вирц провел 43 матча, забил 16 голов и сделал 13 ассистов. Ранее появилась информация, что к трансферу Вирца приблизилась «Бавария».

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Хаби Алонсо трансферы Ла Лиги трансферы Бундеслиги Байер Реал Мадрид Флориан Вирц Джонатан Та
Дмитрий Олейник Источник: DefensaCentral
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