Алонсо поставил Реалу условие. Эти два трансфера необходимо оформить
Хаби настаивает, что «Реалу» нужен Флориан Вирц и Джонатан Та
Наставник «Байера» Хаби Алонсо уже в ближайшее время может возглавить мадридский «Реал».
По информации Defensa Central, Хаби Алонсо поставил «Реалу» условие – клуб должен как можно быстрее оформить трансферы двух игроков «Байера». Хаби хочет видеть в команде центрбека Джонатана Та и звездного хавбека Флориана Вирца. Отмечается, что «Байер» будет готов отпустить Вирца, если клубу предложат 100 миллионов евро.
В этом сезоне Вирц провел 43 матча, забил 16 голов и сделал 13 ассистов. Ранее появилась информация, что к трансферу Вирца приблизилась «Бавария».
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