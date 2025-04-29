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Германия
29 апреля 2025, 22:35 | Обновлено 29 апреля 2025, 22:42
1085
1

Соглашение почти достигнуто. Известен наиболее вероятный новый клуб Вирца

Звездный полузащитник может продолжить карьеру в «Баварии»

29 апреля 2025, 22:35 | Обновлено 29 апреля 2025, 22:42
1085
1
Соглашение почти достигнуто. Известен наиболее вероятный новый клуб Вирца
Getty Images/Global Images Ukraine. Флориан Вирц

Немецкий полузащитник леверкузенского «Байера» Флориан Вирц может продолжить карьеру в мюнхенской «Баварии», сообщает Санти Ауна.

По информации источника. мюнхенский гранд почти достиг устного соглашения с окружением 21-летнего игрока.

Соглашение между «Байером» и «Баварией» пока что не достигнуто.

«Манчестер Сити» также интересуется Флорианом.

Ранее сообщалось о том, что «Реал» определился с заменой Родриго.

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Даниил Кирияка Источник: X (Twitter)
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Ivan Sergeev
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