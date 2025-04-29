Соглашение почти достигнуто. Известен наиболее вероятный новый клуб Вирца

Немецкий полузащитник леверкузенского «Байера» Флориан Вирц может продолжить карьеру в мюнхенской «Баварии», сообщает Санти Ауна.

По информации источника. мюнхенский гранд почти достиг устного соглашения с окружением 21-летнего игрока.

Соглашение между «Байером» и «Баварией» пока что не достигнуто.

«Манчестер Сити» также интересуется Флорианом.

Ранее сообщалось о том, что «Реал» определился с заменой Родриго.