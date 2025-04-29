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Испания
29 апреля 2025, 20:00 | Обновлено 29 апреля 2025, 20:24
879
0

140 миллионов евро. Реал определился с заменой Родриго

Флориан Вирц может стать игроком мадридского гранда

29 апреля 2025, 20:00 | Обновлено 29 апреля 2025, 20:24
879
0
140 миллионов евро. Реал определился с заменой Родриго
Getty Images/Global Images Ukraine. Флориан Вирц

Немецкий полузащитник леверкузенского «Байера» Флориан Вирц может стать игроком мадридского «Реала», сообщает Defensa Central.

По информации источника, 21-летний футболист может заменить бразильского вингера Родриго, с которым в Мадриде планируют попрощаться. На бразильца претендуют клубы из АПЛ и «ПСЖ».

В текущем сезоне Флориан Вирц провел 42 матча на клубном уровне, забил 15 голов и отдал 13 ассистов. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 140 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что в «Реале» приняли важное решение по Родриго.

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Даниил Кирияка Источник: DefensaCentral
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