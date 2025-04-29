Усиление. В Реале приняли важное решение по Родриго

В мадридском «Реале» приняли решение о судьбе бразильского вингера Родриго Гоеса, сообщает Fichajes.

По информации источника, 24-летний футболист покинет клуб в случае выгодного предложения. В Мадриде устали ждать, когда игрок выйдет на новый уровень. Несмотря на то, что бразилец считается топовым игроком, он не смог показать себя ключевым футболистом, играя в одной команде с Килианом Мбаппе, Винисиусом и Джудом Беллингемом.

За Родриго следит «Манчестер Сити». «Реал» рассматривает продажу вингера для возможности усилить полузащиту и защиту.

Ранее сообщалось о том, что агент Лунина провел переговоры с «Реалом».