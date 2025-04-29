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Испания
29 апреля 2025, 15:30 | Обновлено 29 апреля 2025, 15:52
518
0

Усиление. В Реале приняли важное решение по Родриго

Бразильский вингер может покинуть клуб уже летом

29 апреля 2025, 15:30 | Обновлено 29 апреля 2025, 15:52
518
0
Усиление. В Реале приняли важное решение по Родриго
Getty Images/Global Images Ukraine. Родриго

В мадридском «Реале» приняли решение о судьбе бразильского вингера Родриго Гоеса, сообщает Fichajes.

По информации источника, 24-летний футболист покинет клуб в случае выгодного предложения. В Мадриде устали ждать, когда игрок выйдет на новый уровень. Несмотря на то, что бразилец считается топовым игроком, он не смог показать себя ключевым футболистом, играя в одной команде с Килианом Мбаппе, Винисиусом и Джудом Беллингемом.

За Родриго следит «Манчестер Сити». «Реал» рассматривает продажу вингера для возможности усилить полузащиту и защиту.

Ранее сообщалось о том, что агент Лунина провел переговоры с «Реалом».

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Родриго Гоес Реал Мадрид Манчестер Сити трансферы трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги
Даниил Кирияка Источник: Fichajes.net
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